熟齡婦後膝窩長出腫塊、蹲跪會麻 醫揪出是貝克氏囊腫作怪

針對患者的貝克氏囊腫，骨科醫師陳威仁施以微創膝關節鏡手術，僅需3-4個小傷口，即可引流囊腫、清除囊壁。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名50歲女士近來發現右腳後膝窩多了一顆腫塊，不但上下樓梯、蹲跪時出現壓迫感，嚴重時還會伴隨麻木感，就醫後，骨科醫師診斷為「貝克氏囊腫」膕窩囊腫約5公分；經醫病溝通，患者接受微創膝關節鏡手術治療，手術約30分鐘，術後隔天即可下床活動，兩天後順利出院。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師陳威仁表示，貝克氏囊腫常見於中高齡族群，主要伴隨退化性膝關節炎，由於關節腔內關節液過多（膝蓋積水），過多的關節液因為膝內壓力過大經由膝關節後方的單向閥門流出，堆積在膝窩後方，而形成一顆「水球」。

大部分患者都是自己突然摸到一顆腫塊而擔憂就診，沒有任何疼痛不舒服，即使有輕微不適感，若症狀輕微，建議先休息、減少過度蹲跪造成膝關節的負擔，囊腫大多會隨著時間，自然吸收而縮小。

50歲女士發現右腳後膝窩多了一顆腫塊，骨科醫師陳威仁診斷為「貝克氏囊腫」膕窩囊腫約5公分。（中醫大新竹附醫提供）

但若囊腫持續存在或反覆發作，可考慮先以抽吸治療緩解症狀，但若囊腫持續變大，除了影響蹲跪、走路，嚴重時會壓迫血管及神經，引起麻木、血液循環不良，甚至腫脹感加劇，則建議手術治療。

陳威仁指出，傳統手術需在後膝窩開較大的傷口切除囊腫，傷口疼痛度較高、疤痕較明顯也容易造成疤痕攣縮，影響關節活動度。以微創膝關節鏡手術，僅需3至4個小傷口，即可引流囊腫、清除囊壁，並可以同時檢查關節腔內其他病灶，復原快、疼痛少、疤痕小，大幅降低術後對日常生活的影響。

陳威仁提醒，貝克氏囊腫雖屬良性腫瘤，但若反覆疼痛、影響行動，甚至造成神經、血管壓迫，建議及早就醫檢查，釐清是否伴隨退化性關節炎或半月板損傷。平時應避免過度蹲跪，養成正確運動習慣，強化大腿肌肉，才能降低關節提早老化、反覆積水與囊腫生成的風險。

