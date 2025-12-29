健康網》冬天耳朵老是「嗡嗡叫」 醫曝3症狀已成疾

冬天耳朵嗡嗡叫，多半可歸因於上述4種原因，但若合併聽力下降、暈眩或噁心等3種症狀，應盡速就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天一到，有人的耳朵就開始「嗡嗡叫」胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，耳鳴不是聲音問題，是「神經在求救」。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，嗡嗡叫有4個原因，但若自覺有聽力下降、耳鳴合併暈眩或噁心，可能不是單純天氣問題，而是突發性聽損、血管性耳鳴或神經問題。

以下是「嗡嗡叫」有4個原因：

●冷空氣一來，內耳血流先被「收緊」：

內耳（耳蝸）是全身對血流最敏感的器官之一。天氣變冷時，交感神經興奮，血管收縮，導致內耳微循環下降、氧氣與營養供應不穩，聽覺神經開始「亂放電」。

黃軒說，原本安靜的神經訊號，被大腦解讀成耳鳴。心血管疾病、偏頭痛、低血壓族群，冬天耳鳴特別明顯。

●冬天感冒多，耳咽管最先中槍：

上呼吸道感染、鼻炎、鼻竇炎、耳咽管功能障礙等，影響的是「耳朵的氣壓調節系統」，容易造成中耳壓力失衡，出現耳悶、耳鳴，甚至低頻轟轟聲。

黃軒提醒，這種耳鳴常常在早上起床、天氣變冷或飛機起降時更明顯。

●冬天的「安靜」，會把耳鳴放大：

冬天戶外聲音少、門窗緊閉，夜晚特別安靜，大腦反而開始「自己找聲音」。注意力越集中在耳朵，耳鳴感受就越清楚，因此很多人說：「白天還好，一到晚上就一直聽到聲音」。

●冬季憂鬱 × 壓力 × 睡不好 = 耳鳴放大器：

研究發現，耳鳴不只是耳朵問題，大腦情緒網絡也會參與其中。冬天日照少、血清素下降，加上焦慮與失眠增加，會降低大腦對噪音的抑制能力，讓耳鳴變得「更吵、更煩、更甩不掉」。

