長照喘息》庇護小屋退租了 張曼娟：窩居一下才能讓我滿血復活

名作家張曼娟在臉書揭露自己的庇護小屋，讓她得以短暫喘息。衛福部也呼籲，長照照顧者要善用喘息服務，只要撥打「1966」專線即可諮詢。（取自張曼娟臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕名作家張曼娟7年來照顧雙親，她在臉書上發文分享，「照顧者的人生新階段，我要完完全全回家了」，看了讓人鼻酸，也提醒社會：長照照顧者同樣需要喘息。這也是未來台灣在少子化趨勢下勢必要面臨的課題。衛福部衛教資料指出，善用「長照平安5守則」，別讓自己倒下去。

10年前，張曼娟的父親被診斷出罹患思覺失調症，她的母親也接續被發現得了失智症，面對雙親，她承受滿滿挫折。她在臉書透露，自己曾在一年以內，因父親之故，被迫離家出走4次。第一次站在黑夜的街頭痛哭，不知何去何從，後來才終於決定租個小套房，避免流落街頭。

請繼續往下閱讀...

她在26日發文，「每當我無法承受家中的高壓，被暴戾之氣困住，便逃到套房裡過一夜，讓身心暫時安頓。」如今，她的父親已離世1年半了，她表示，彷彿聽見父親說：「回家吧！」

張曼娟當年為了照顧雙親，辭掉工作，專心陪伴他們，常常心累到不行。父親走了，她決定退租，回家了！她寫著：「非常感謝這幾年來，庇護我的小屋，讓我得以安眠，讓我有力氣迎向明天」，哪怕只有一夜窩居，也讓她滿血復活。

照顧者找出神隊友 喘息很重要

衛福部表示，由於失能、失智或身心障礙家人需要照顧的情況不一、每個家庭的照顧能力各異，建議找出神隊友幫忙，讓自己喘息一下，以下是「長照平安5守則」：

●備好「照顧救生圈」，找神隊友幫忙：家庭照顧者有照顧上的疑問或是不知如何尋找資源，只要一通電話，撥打「1966長照專線」神隊友立即出動!

●找到照顧替手：鼓勵家庭妥善運用政府長照資源，同時推動家庭內照顧溝通與協議，找到照顧替手，做好照顧安排與時間管理，成為聰明照顧者。

●有人聽你訴苦：專為家庭照顧者設置的「家庭照顧者關懷專線0800–507272」（台語：有您真好真好），提供線上會談服務與協助，聆聽您照顧上的大小事。

●每天至少15分鐘留給自己，做喜歡的事：每天留給自己15分鐘的時間與空間，不論是運動、聆聽音樂、冥想、書寫、散步等，傾聽自己的聲音，找回簡單的平靜與快樂。

●訂定安心交接計畫：家庭照顧者總是擔心被照顧者沒人照顧，鼓勵善用政府資源安排替手，練習做好照顧交接計畫、學習放手，找回自己的人生。

衛福部的長照服務有「照顧及專業服務」、「居家無障礙環境與輔具」、「交接接送」、「喘息服務」等4大項服務外，亦有全日住宿機構之服務，對於有長期照顧服務需求的民眾，只要撥打「1966長照專線」，一通電話服務到家，照專、A個管可協助家庭照顧者運用長照資源進行適合自己家庭的照顧計畫。

另全國亦設置121處家庭照顧者支持服務據點，提供照顧者個案服務、照顧技巧指導、個別心理輔導及諮商服務、長照知識或照顧相關訓練課程、情緒支持等支持性服務，相關服務資訊可上1966衛福部長照專區網站查詢。

