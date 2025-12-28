自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》主廚金度潤跨海搶烏魚子 營養師授保存撇步

2025/12/28 20:15

韓國主廚金度潤最近二度參加《黑白大廚》，此次來台灣尋找烏魚子。營養師李婉萍指出，烏魚子是台灣年節最愛，它可以補充到充足的維生素B12，但要注意勿高溫烹調。（記者潘少棠攝）

韓國主廚金度潤最近二度參加《黑白大廚》，此次來台灣尋找烏魚子。營養師李婉萍指出，烏魚子是台灣年節最愛，它可以補充到充足的維生素B12，但要注意勿高溫烹調。（記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕參加Netflix實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》的主廚金度潤今天（28日）透露，來台目的是為了尋找台灣的烏魚子，因為他在明年1月將推出有烏魚子的麵，「我很喜歡台灣的烏魚子，這是全世界最好吃的」。營養師李婉萍提醒，不鼓勵長時間將烏魚子存放冰箱，因不飽和脂肪酸具有怕熱、怕光的特性。

又到了年節採買烏魚子的時刻，今年還有金度潤來搶貨，李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享表示，來自雌性鯔魚（又稱烏魚）的卵巢及魚卵，經過鹽漬後再乾燥等程序，便成為年節餐桌上的佳餚─烏魚子。

烏魚子富含蛋白質及脂質，維生素A、E、B群及葉酸的含量也相當不錯。（資料照）

烏魚子富含蛋白質及脂質，維生素A、E、B群及葉酸的含量也相當不錯。（資料照）

她表示，烏魚子富含蛋白質及脂質，維生素A、E、B群及葉酸的含量也相當不錯，還有能強化免疫細胞、抵抗外來病菌危害的麩醯胺酸和精胺酸，可說是營養價值極高的海鮮製品。

雖然烏魚子的油脂偏高，不過李婉萍指出，其脂肪酸組成多以EPA和DHA為主。由於現代人飲食型態改變，外食比例高、速食機會多，容易吃進來路不明的油脂，適量攝取烏魚子不啻為補充天然好油的來源。不過，研究指出其脂質經熱處理後，會增加氧化程度，單元不飽和脂肪酸也會流失，可能造成細胞損傷，因此建議食用時應避免長時間高溫烹調。

另外，李婉萍說，很多長輩隨著年齡的增加，或是有胃黏膜不健全等問題，將導致B12吸收率變差，一旦缺乏便容易出現皮膚蒼白、活動力降低、惡性貧血、注意力和記憶力低落，對情緒、神經、智能都會帶來負面影響。透過酌量食用烏魚子，也能補充到充足的維生素B12。

