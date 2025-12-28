健康網》戴佩妮拚演唱會暫撇醫囑 再跳舞恐重回站著睡

戴佩妮結束中國行，積極投入明（2026）年高雄站演唱會，過去她飽受「耳石脫落症」之苦，醫師還是叮嚀她不要太過於搖晃、跳舞，以免復發。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕今（2025）年對戴佩妮來說，真是多災多難的一年，她之前飽受「耳石脫落症」所苦，疫情後重返舞台，這次在中國演唱會卻不如預期，讓她昨（27）日在演唱會上哽咽宣布，取消接下來2場演唱會。

根據台北市衛生局衛教資料指出，「耳石脫落症」又稱「良性陣發性眩暈」，是很常見的前庭疾病，不會影響聽力，也不會危及生命，卻會讓人很不舒服。由於復發率很高，治療完成後一年內復發率約18%，三年內復發率約30%。

戴佩妮也說，這個病症讓她只能坐著睡覺，更別說是跳舞了，最令她難過的是，在去醫院做完復原術後，醫師告知仍會復發，她只要想到那個悲慘歲月，真的是笑都笑不出來，「可能是老天爺不讓我太過動」。

北市衛生局指出，自發的老化（退化）、頭部外傷（包括醫源性）、前庭神經炎、偏頭痛、缺氧、梅尼爾氏症都是耳石脫落的可能原因，在台灣的統計資料顯示，通常女性發生率較男性高，研究可能與骨質疏鬆有關，因為骨質疏鬆會影響到耳石器官裡的鈣離子平衡，也有可能造成脫落。

居家耳石復位法，以半翻跟斗式治療右側耳石脫落：

●跪在地板上或大床中間，快速朝上看向天花板。

●接下來，將頭倒過來放在地板上，收下巴，用頭的後側去接觸地板，以指尖輕敲右耳後的頭顱，也可以幫助耳石移動。

●慢慢轉頭，頭轉向右側手肘，試著讓右手肘在你的視野中間。請一直保持頭的方向。

●請繼續保持頭的方向（看向右手肘），然後突然快速地將頭抬至肩膀高度，此動作後，您的頭會與地板成45度角。

●迅速抬起頭來到直立狀態，保持頭轉到右肩。在眩暈平息後，在慢慢的頭轉回正位，然後坐下來。

戴佩妮明（2026）年要霸氣重回舞台，3月登上高雄巨蛋，主打《雙生火焰》，遺憾的是中國市場不埋單，不愛看這種融合敘事、視聽與療癒風舞台表演。

