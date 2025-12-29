健康網》芭樂噎童送ICU 醫：幼童4歲前別碰堅果類、湯圓等食物

一名年僅1歲多的幼童，被餵食芭樂不慎噎住，出現呼吸困難，緊急送入加護病房，所幸搶救成功。（圖取自醫師廖穗綾臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕一名年僅1歲多的幼童，竟因被餵食芭樂不慎噎住，出現呼吸困難，緊急送入加護病房，所幸在醫師即時搶救下撿回一命。基隆長庚醫院兒科主治醫師廖穗綾提醒，幼兒吞嚥與咀嚼能力尚未成熟，花生、堅果類、芭樂、湯圓等硬、滑、不易咬碎的食物，對小小孩來說都是高度風險，至少等到4歲以上再嘗試。

廖穗綾在臉書專頁「廖穗綾醫師的健兒門診-Hablo Español」發文分享，照顧者也太「芭樂」了，竟然餵1歲多的孩子吃芭樂，孩子噎到、呼吸困難，被緊急送進加護病房，真的讓人超心疼。

廖穗綾強調，很多食物對大人是日常食物，但是以下這些食物至少等到幼兒在4歲以上再嘗試，包括：花生、堅果類、芭樂、湯圓、椰果，與任何「硬、滑、不易咬碎」的食物，孩子的安全，真的不能靠運氣。

廖穗綾表示，所幸這次危機藉由林口長庚兒童胸腔科主任賴申豪，其在幾年前研發出一項更安全的治療方式，可以使用「軟式支氣管鏡」將異物取出，不需要進開刀房、不必全身麻醉，同時，也避免風險較高的硬式氣管鏡，讓孩子的治療安全許多、風險亦降低。

廖穗綾提醒所有爸媽，預防勝於治療，強烈建議1歲以上的孩子練習吃固體食物，且食物要多樣化，但小小孩的吞嚥與咀嚼能力尚未成熟，兩者間的協調還不夠穩定。吞嚥時聲帶需要確實閉合，才能避免異物進入氣管；但若在吞嚥瞬間聲帶剛好打開，比較硬且不易咬碎的食物就可能滑入氣管中，造成風險，可能要多提防。

