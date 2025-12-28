健康網》咖啡不能算水嗎？ 營養師：這是常見迷思

咖啡到底算不算水分？專家表示，咖啡與茶確實能被計入每日水分攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡到底算不算水分？不少人至今仍深信「喝咖啡、喝茶不算補水」，認為含咖啡因飲品只會讓人更脫水。馬偕醫院營養師趙強指出，這其實是過時的觀念，從人體水分來源來看，咖啡與茶確實能被計入每日水分攝取，而非一概否定。

不少人覺得咖啡或是茶不算水分，趙強於臉書粉專「趙強營養師這樣說」發文分享，請不要再說「喝咖啡或喝茶的水量不算水了」。他引述研究分析，人體的水分主要來自以下3個途徑：

●水和其他飲料

這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80%。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約7杯）的水分。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用。大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源」。

●固體食物

來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30%。這部分大約提供675 mL（約3杯）的水分。

●代謝過程

這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分，這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分。

趙強總結，一般成人的每日總水分輸入量約為2550 mL，補水不該只盯著「有沒有喝白開水」，而是要從整體攝取來看。

