健康網》一吃油肚子就發脹 醫揭恐為脂肪肝早期警訊

〔健康頻道／綜合報導〕很多人為了追求健康不敢吃油，有些人則因為一吃油就容易發生肚子脹、悶等狀況，最後也選擇少吃油。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，一吃油就不舒服，往往不是腸胃變弱而是膽汁酸失衡，這類「油脂不耐」往往不是消化功能退化，也有可能是脂肪肝在形成前的警訊。他建議從3做法調整，讓身體學會「用油」。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，他在門診中經常聽到病患表示「我真的不敢吃油，一吃就脹、悶、整個下午都不對勁。」事實上，很多人真的是吃油以後身體覺得不對，從基因與分子醫學的角度來看，一吃油就不舒服不是腸胃變弱，而是膽汁酸失衡，脂肪肝正在悄悄形成。

多數民眾不了解膽汁的作用，張家銘說明，膽汁是肝臟製造、儲存在膽囊，吃飯後進入腸道的一種液體，目的是幫助處理油脂。但膽汁不是單一物質，而是混合配方，裡面真正決定能不能把油用好的，是膽汁酸。問題不是膽汁有沒有出來，而是膽汁酸的比例與型態對不對。這也就解釋了，有人膽囊切除後仍能適應生活，有人膽囊健在，卻一吃油就感覺不對勁。

2025年發表於Frontiers in Pharmacology的綜論，非酒精性脂肪肝的核心病理之一，是膽汁酸合成失衡、腸肝循環受損與毒性膽汁酸比例上升，進而引發慢性發炎與肝纖維化。

張家銘接著說，在分子醫學裡，膽汁酸早就不只是消化角色，與代謝關係非常重大。它會啟動法尼醇X受體與G蛋白偶聯膽汁酸受體，直接影響脂肪代謝、胰島素敏感度與發炎反應。換句話說，膽汁酸的功能在於指揮身體怎麼用油，當這套訊號亂了，油脂就會從能量變成負擔。

把膽汁酸的「作息」調回來

張家銘還提到，當膽汁酸比例失衡，身體會先踩煞車，於是出現脹、悶、想睡，及整個人慢半拍，這是身體在提醒「現在沒有能力好好處理油。」從他的臨床經驗顯示，油脂不耐往往比肝指數異常、超音波影像還早出現好幾年，這也代表著，脂肪肝不是突然出現，因為膽汁酸亂掉開始累積而成。

如何讓膽汁酸回歸正常呢？張家銘做了以下3項提醒：

●膽汁酸的分泌與回收，和生理時鐘高度相關

日常最好固定三餐時間、不要太晚吃晚餐、避免整天零食不斷。同時，油脂不耐的人，最容易不舒服的時候，往往是空腹直接吃油，不妨先有一點纖維或蛋白質，再讓油慢慢進來，膽汁酸比較能正常反應。

●膽汁酸進入腸道後，會被腸道菌再加工

飲食多樣、降低精製糖、避免長期單一飲食，腸道菌穩定了，膽汁酸毒性自然下降，油脂不耐受也會跟著減輕。

●並非全面不吃油

很多人因為不舒服而走向極端低脂，但完全不給油，反而讓膽汁酸更混亂。身體需要的是正確訊號，而不是全面關機。

張家銘總結，從怕油到會用油是脂肪肝的轉折，油脂不是敵人，真正的問題是膽汁酸失去平衡，當我們不再只是怕油，而是學會用油，身體會開始修復。

