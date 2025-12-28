自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

安南醫院中藥局首導入智慧燈號導引 強化安全性

2025/12/28 17:03

安南醫院中藥局庫存皆以紅色系燈號作為區分，記錄各個調劑台的缺藥品項，調劑空檔時進行一次性補藥作業。（安南醫院提供）

安南醫院中藥局庫存皆以紅色系燈號作為區分，記錄各個調劑台的缺藥品項，調劑空檔時進行一次性補藥作業。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕為提升病人用藥安全、降低藥師調劑工作負荷，台南市立安南醫院支持下，於今年6月導入「中藥智慧儲位導引整合系統」。藥劑科主任王慧瑜指出，透過智慧科技的即時提示，藥師能快速、準確地找到藥品，縮短取藥時間；同時，清晰的燈號指引也能有效降低調劑錯誤率，強化藥品管理的安全性。

王慧瑜表示，過去中藥局藥師在調劑時，因品項繁多，單位藥罐體積大，藥品櫃位分佈廣，往往需要花不少時間尋找藥品位置。特別是對新進人員或臨時支援的同仁而言，因不熟悉藥品儲位、不僅增加作業時間，甚至可能因疏失造成錯誤，不僅影響工作效率，也對病人用藥安全帶來潛在風險。

燈號導引系統的主要功能是針對藥師在調劑過程中「找藥」與「拿錯藥」這兩項耗時問題，給予即時、清晰的燈號提示，協助藥師快速且準確地找到所需藥品的位置，縮短取藥時間、降低找藥失誤的機率。

當藥師需要取用某種藥品時，對應藥品儲位的燈號會即時亮起，協助藥師迅速定位目標藥品，透過系統性的燈號導引，除了讓調劑流程更有效率外，也可提示藥品庫存區的位置，當調劑台藥品用盡時，庫存區藥品也能因應需求亮起燈號，不僅有效降低補藥錯誤率，更能進一步強化藥品管理的安全性。

王慧瑜說，過去新進藥師須花約3個月時間熟悉藥品擺放位置，才能獨立作業；如今，透過智慧導引輔助，藥師們大約在3週內就能熟悉環境投入工作，讓教育訓練的時間與人力都能大幅縮減。

安南醫院院長林聖哲表示，安南醫院中藥局是南台灣少數兼具規模與專業的中藥局，目前可提供飲片調劑、科學中藥調劑、中藥代煎及中藥藥液包等完整服務，能以兼具科學與品質的調劑方式，配合中醫診療，確保病人獲得精準、安全的中藥照護。而中藥燈號導引系統展現該院在智慧醫療與病人安全上的持續投入與創新，讓中藥調劑流程更加高效、安全、標準化，努力成為推動現代中藥專業化的領航者。

