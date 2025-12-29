健康網》煮菜不放鹽卻餐餐拌1物 醫搖頭：成麵龜腳 快要洗腎了

台灣人的冰箱裡絕對放了很多醬料，腎臟科醫師洪永祥指出，這些醬料可能是推向洗腎最後一根稻草；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣不單是「寶島」也是「醬料島」！腎臟科醫師洪永祥指出，這些「靈魂醬料」往往就是把你推向洗腎室的最後一根稻草。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，他在臨床上一位65歲男子是高血壓慢性腎衰竭第三期，病人不菸不酒，他跟醫師說：「我知道要護腎，所以我現在都不放鹽巴了，煮菜真的都很清淡！」結果，他早餐吃稀飯，配三大匙豆瓣醬；午餐吃乾麵，拌四大匙豆瓣醬；晚餐吃燙青菜，還是要淋滿滿的豆瓣醬。

請繼續往下閱讀...

洪永祥說，這位病人的報告出來了，肌酸酐從2.1飆到3.5，血磷噴到7.8，血壓長期維持在180mmHg以上。病人的雙腳腫得跟麵龜一樣，用手指一壓，凹陷一個坑久久彈不起來。

病人喘吁吁地問：「醫師，我是不是太累了？」洪永祥回：「杯杯，你不是太累，你的腎臟快被你鹹死了！」病人這才驚覺，那一匙濃稠、鹹香的醬汁，其實是通往洗腎室的單程票。

洪永祥示警，他要大家打開自家冰箱翻一翻這些醬料家族，看看成分表，要護腎就要酌量取用。他引用2022年《高血壓》期刊（Hypertension）發表的一項大規模研究顯示：長期過量攝取鈉離子，會導致腎內動脈壓升高，直接損傷腎小球的過濾屏障。對於腎友來說，腎臟就像是一個已經出現裂痕的濾水器，而「鈉」就像是高壓水槍。你每多吃一匙高鈉醬料，就像是用高壓水槍對著裂痕狂噴，裂痕只會越來越大，最後徹底崩潰。

最重要的是2021年《腎臟營養》期刊（Journal of Renal Nutrition）指出，天然食物（如豆類、肉類）中的磷是有機磷，人體吸收率約40%到60%。但是，加工醬料中添加的「磷酸鹽類防腐劑」是無機磷，人體吸收率接近100%！這意味著，你吃進去多少磷，你的腎臟就要處理多少磷。對於排磷功能受損的腎友，這會迅速引發「高磷血症」，導致血管鈣化，讓你的血管變得跟石頭一樣硬。

洪永祥指出，還有一個隱藏的殺手在其中，隱形糖分與代謝負擔，許多醬料像是番茄醬、甜辣醬都加入了驚人的糖分。在2023年《美國腎臟病學會臨床》期刊（Clinical Journal of the American Society of Nephrology）的研究中強調，高果糖攝取會誘發尿酸升高，進一步導致腎間質纖維化。所以，不要讓自己一步步走向損腎之途，慎用醬料。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法