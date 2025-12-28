強震來襲防災包別離身 藥師提醒：「5項藥物」一定要有

民眾準備防災包時，也務必準備必須藥品。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0的地震，為921、花蓮0403地震後，第3起規模達7以上的地震，嚇壞不少民眾，且後續還有餘震發生，不少人開始檢查與準備防災包。對於防災包內必備的藥物，藥師建議，務必放入繃帶、消毒藥水、感冒藥、止痛藥等，慢性病患則要確保日常用藥在身邊，抓了就能走。

宜蘭外海昨天深夜11點5分發生規模7.0大地震，中部以北地區普遍有3級、4級震度，全台民眾都相當有感，且截至今午12時，已累計發生2起餘震，震央及深度皆相近，分別是今天凌晨0時45分規模4.7、深度60.8公里，以及上午10時55分規模3.8、深度66.5公里地震，未來一週仍要注意規模5.5到6的餘震。

許多民眾被這次地震嚇壞，想起要檢查與準備家中的防災包。藥師公會全聯會副秘書長劉亮君指出，防災包內除了最基本的食物外，為應付地震的情境，還需要準備止血、包紥用的繃帶與紗布，以及優碘等基本的消毒藥水，以應對可能的外傷，而繃帶除了包紮用，還可以作為止血帶使用。

劉亮君說，假設災難真的發生，民眾逃出家中後，可能會因為恐慌或是天候而出現頭痛、感冒等情況，因此基本的常備用藥、指示用藥也必不可少，其中要注意，在挑選止痛消炎藥時，建議選擇乙醯胺酚類藥物，且以指示用藥為佳，避免放入需要醫師處方的止痛藥。

此外，劉亮君指出，有頭痛等特殊病史的民眾，也可以依據需求，向藥師諮詢合適的藥物，至於有些容易因為溫差或是壓力而出現胃痛等毛病的民眾，也可以準備一些胃乳錠。

劉亮君也特別提醒，若是有糖尿病等慢性病，或其他特殊疾病的患者，務必確保藥物隨時都在身邊、垂手可得，在意外發生的同時就能直接帶走，另以慢性病來說，目前慢性病處方箋通常會給1個月的藥物，在吃完前10天就能再領新的1批藥品，民眾也可以把1週左右的藥物放在防災包裡，每個月領藥之後，就更新一次防災包的藥品。

對於應對緊急危難的防災準備，劉亮君說，為了促進全台防災韌性，政府已將醫療團隊納入考量，遇到戰爭、重大災難時，社區藥局也會加入服務、成為醫療站，並提供民眾所需要的藥物，但民眾還是要自己做好準備，尤其健保卡一定要帶在身上，才能隨時查詢過去的用藥與疾病資料。

