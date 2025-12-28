自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

強震來襲防災包別離身 藥師提醒：「5項藥物」一定要有

2025/12/28 14:51

民眾準備防災包時，也務必準備必須藥品。（資料照）

民眾準備防災包時，也務必準備必須藥品。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0的地震，為921、花蓮0403地震後，第3起規模達7以上的地震，嚇壞不少民眾，且後續還有餘震發生，不少人開始檢查與準備防災包。對於防災包內必備的藥物，藥師建議，務必放入繃帶、消毒藥水、感冒藥、止痛藥等，慢性病患則要確保日常用藥在身邊，抓了就能走。

宜蘭外海昨天深夜11點5分發生規模7.0大地震，中部以北地區普遍有3級、4級震度，全台民眾都相當有感，且截至今午12時，已累計發生2起餘震，震央及深度皆相近，分別是今天凌晨0時45分規模4.7、深度60.8公里，以及上午10時55分規模3.8、深度66.5公里地震，未來一週仍要注意規模5.5到6的餘震。

許多民眾被這次地震嚇壞，想起要檢查與準備家中的防災包。藥師公會全聯會副秘書長劉亮君指出，防災包內除了最基本的食物外，為應付地震的情境，還需要準備止血、包紥用的繃帶與紗布，以及優碘等基本的消毒藥水，以應對可能的外傷，而繃帶除了包紮用，還可以作為止血帶使用。

劉亮君說，假設災難真的發生，民眾逃出家中後，可能會因為恐慌或是天候而出現頭痛、感冒等情況，因此基本的常備用藥、指示用藥也必不可少，其中要注意，在挑選止痛消炎藥時，建議選擇乙醯胺酚類藥物，且以指示用藥為佳，避免放入需要醫師處方的止痛藥。

此外，劉亮君指出，有頭痛等特殊病史的民眾，也可以依據需求，向藥師諮詢合適的藥物，至於有些容易因為溫差或是壓力而出現胃痛等毛病的民眾，也可以準備一些胃乳錠。

劉亮君也特別提醒，若是有糖尿病等慢性病，或其他特殊疾病的患者，務必確保藥物隨時都在身邊、垂手可得，在意外發生的同時就能直接帶走，另以慢性病來說，目前慢性病處方箋通常會給1個月的藥物，在吃完前10天就能再領新的1批藥品，民眾也可以把1週左右的藥物放在防災包裡，每個月領藥之後，就更新一次防災包的藥品。

對於應對緊急危難的防災準備，劉亮君說，為了促進全台防災韌性，政府已將醫療團隊納入考量，遇到戰爭、重大災難時，社區藥局也會加入服務、成為醫療站，並提供民眾所需要的藥物，但民眾還是要自己做好準備，尤其健保卡一定要帶在身上，才能隨時查詢過去的用藥與疾病資料。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中