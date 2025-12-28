冰淇淋、麵包都有它！ 法研究：常見「乳化劑」恐增後代肥胖風險

冰淇淋等加工食品中普遍含有「乳化劑」以改善口感，法研究指出母體若攝取此類添加物，恐透過腸道菌相影響子代長期健康。圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕加工食品中常見的添加物「乳化劑」，可能對下一代的長期健康產生跨代影響。據科學網站《ScienceDaily》報導，法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）發表於《自然通訊》（Nature Communications）的小鼠實驗顯示，母體在孕期攝取膳食乳化劑，恐擾亂子代的腸道菌相，增加後代成年後患有慢性腸發炎與肥胖的風險。

腸道菌相失衡傳子代 免疫系統學習受阻

乳化劑廣泛應用於改善食品質地與延長保存期限，常見於乳製品、烘焙食品、冰淇淋，甚至是部分嬰兒配方奶粉中。研究團隊讓雌性小鼠在懷孕與哺乳期間，攝取羧甲基纖維素（E466）與聚山梨醇酯 80（E433）這兩種常用添加物。結果發現，雖然幼鼠從未直接食用乳化劑，但其腸道菌相在出生數週內便出現明顯變化，包括具鞭毛的細菌水平升高，誘發了免疫反應與發炎。

研究領隊查桑（Benoit Chassaing）指出，正常的腸道有特定路徑讓免疫系統接觸細菌碎片，進而學習耐受共生菌相。然而，乳化劑引發的細菌侵蝕現象，導致這些路徑過早關閉。這種通訊中斷使免疫系統無法學會和平共處，導致成年後出現過度免疫反應，顯著提高了患有發炎性腸道疾病及代謝異常的機率。

查桑強調，這項發現凸顯了飲食習慣如何影響未來世代的健康，並呼籲應加強對食品添加物的規範。他特別點名嬰兒配方奶粉，因為這類產品常含乳化劑，且攝取時間正值嬰兒建立腸道菌相的關鍵時刻。研究團隊未來計畫展開臨床試驗，進一步確認母嬰間的微生物傳遞機制，以及直接暴露於乳化劑對嬰幼兒的長遠影響。

