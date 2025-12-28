自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

宜蘭7.0強震後頭暈別慌！ 中醫師教你按「這一穴」緩解不適

2025/12/28 12:51

針對地震後的不適，專家建議，可透過簡單的自我按摩來緩解症狀；示意圖。（圖取自freepik）

針對地震後的不適，專家建議，可透過簡單的自我按摩來緩解症狀；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕昨（27）日深夜，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台明顯有感，不少民眾在地震結束後出現頭暈、天旋地轉等不適症狀。對此，翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰指出，地震後的暈眩多半與「內耳平衡系統」有關，多數情況會在短時間內自行緩解。

周宗翰說明，人體內耳中包含耳蝸與三小聽骨，負責平衡感受，當地震造成劇烈晃動時，容易影響內耳平衡覺，導致短暫暈眩、站不穩，甚至有「地板還在晃」的錯覺。他強調，這類暈眩通常不是頭部本身出問題，而是耳朵的平衡系統一時失調。

針對地震後的不適，周宗翰建議，可透過簡單的自我按摩來緩解症狀，例如輕揉耳朵，並按壓耳後凹陷處的翳風穴，有助於調節內外耳壓力，改善暈眩感。多數人症狀約數分鐘內會減輕，較嚴重者可能持續5到10分鐘，少數人甚至達半小時，但通常休息或睡一覺後即可恢復。

不過，若平時作息不正常，暈眩時間可能拉長。周宗翰指出，長期熬夜、過度疲勞者，本身頭部壓力較大，遇上地震更容易誘發眩暈；女性在經前頭痛期間，也會因地震刺激而出現更明顯的不適。

至於飲食補充，周宗翰認為影響不大，反而應把重點放在充足睡眠與放鬆肩頸。他提醒，肩頸緊繃會影響頭部壓力與筋膜張力，進一步加重暈眩感，平時適度伸展、放鬆，有助降低地震後不適風險。若暈眩持續未改善，或合併劇烈頭痛、嘔吐等症狀，仍應盡速就醫檢查。 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中