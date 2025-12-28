自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》規模7.0地震 專家：採「趴下、掩護、穩住」護好頭頸

2025/12/28 12:42

地震發生時，最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角。（資料照）

地震發生時，最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕宜蘭外海昨天（27日）深夜11點5分發生規模7.0大地震。中央氣象署說明，這起地震是自921大地震、去年0403大地震之後，第三起規模達7以上的地震。由於這次地震讓全台灣都很有感，一時之間民眾突然不知道如何反應。根據內政部消防署網站指出，地震發生的時候最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角。

不少民眾被昨天晚上的地震驚嚇連連。氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，27日深夜這起地震較深，因此有感覺地震的範圍非常廣泛，很大的特點是北台灣、中台灣有四級震度，南部約三級到二級；他也指出，花蓮的搖晃時間長達21秒，北台灣也搖晃了約10秒，全台灣都很有感。

在地震發生時，如何保護自己避免受傷，內政部消防署網站建議民眾這樣做：

1.室內避難

一旦地震發生，最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，避免受傷，如果是躲在牆角或柱子旁邊等地方避難時，要小心家具、電器、燈具、書櫃或貨架等。

●地震搖晃時，應優先保護自己，千萬不要慌亂逃出戶外。

●如果就近有掩蔽物，請直接躲進去。例如桌下等。附近有牆壁也可以朝牆角靠攏再趴下保護頭頸部。但請注意牆壁上頭是否剛好有潛在危險掉落物。

●如果頭頂上方真的不安全，才能嘗試在地震當下爬行。爬離高風險區域後馬上就地停下、掩蔽，直至地震停止。

●別往上看，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。因為日光燈可能會破掉，這個時候如果往上看，很容易被破片刺傷。

2.在戶外時，要注意什麼地方呢?

當你在戶外時

●地震時，戶外相對來說較為安全，可拿起隨身物品保護自身頭頸部，並靜待地震結束。

●千萬不要在地震時嘗試跑入戶內。

●如果正在地震，而你在戶外剛好經過建築旁、樹下、高架橋下等，可拿起隨身物品保護自身頭頸部，並離開這些較高危險區域。

●如果你手上剛好有公事包或筆電包，請立刻舉起來保護頭部。

●隨時注意附近上方有無可能的掉落物、招牌、磁磚等，以免受傷。

當你在行進的車輛上時

●行進間車輛可能不易發覺輕度地震，但高強度地震下，可能會導致翻車、出現車禍。

●在收到警示、或是發覺可能當下正發生地震時，請馬上安全減速，開啟警示燈，靠路邊空曠處停車，確認地震停止之後再繼續前進。

●停車時若能選擇，請避開建築旁、樹下、高架橋下等高風險地帶。

●在火車、捷運上發生地震，請抓住固定把手與鋼條，並放低重心穩住自己。

●在車站等車時發生地震，請盡可能就地趴下、掩護、穩住，並拿起隨身物品保護自身頭頸部；若人潮眾多或不便趴下時，則盡可能放低重心蹲低，同樣要保護自身頭頸部。

3其他

●在床上

如果你正在床上，請轉身趴下並隨手拿起枕頭保護頭頸。請繼續待在床上、保持警覺即可，直至地震結束確認安全為止。慌亂起身避難可能會引發不必要的危險。

●當你在廁所時

不要急著離開廁所，廁所空間較小，慌亂中急忙衝出，容易發生意外。地震強烈搖晃時，建議要把身體壓低，以手邊的物品（如臉盆）或直接以雙手保護頭頸部，並保持彎腰狀態直到地震搖晃停止。要注意牆上懸掛的鏡子以及儲櫃或置物架上的物品是否會掉落。

●當你在廚房時

如果是正在瓦斯爐旁使用爐火，立即隨手關閉爐火，並就地避難，躲在桌子下，直到地震結束。如果不是順手即可關閉爐火，請先就地避難，躲在桌子下，保護自身安全，不要貿然衝去關閉爐火，以免受傷。

要注意爐具或料理檯上的熱湯鍋傾倒，以免被燙傷或砸傷。同時也要注意其他碗盤杯具掉落碎裂造成的危害。

相關新聞請見

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

