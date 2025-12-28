自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肺癌風險增加41％！權威期刊點名午餐肉與汽水 揭超加工食品致癌機制

2025/12/28 11:50

最新研究指出，大量攝取午餐肉等「超加工食品」，罹患肺癌的風險最高恐增加41%。圖為午餐肉罐頭資料照。（路透檔案照）

最新研究指出，大量攝取午餐肉等「超加工食品」，罹患肺癌的風險最高恐增加41%。圖為午餐肉罐頭資料照。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代人飲食中超過一半比例由「超加工食品」（UPFs）組成，最新一項發表於權威期刊《胸腔》（Thorax）的研究指出，大量攝取這類食品與肺癌風險增加存在強烈關聯。數據顯示，在統計調整各類變因後，飲食中超加工食品比例最高的人群，罹患肺癌的風險比攝取量最低者高出41%。

點名午餐肉與汽水 肺癌風險顯著提高

英國《獨立報》報導，這項研究分析了超過10萬名平均年齡62歲受試者的飲食數據，並持續追蹤長達12年。研究發現，受試者攝取最多的超加工食品前3名分別為加工肉品（11%）、低卡或含咖啡因汽水（逾7%）及無咖啡因汽水（近7%）。

數據顯示，超加工食品攝取量最高者，罹患小細胞肺癌（SCLC）的風險增加44%，非小細胞肺癌（NSCLC）的風險則增加37%。除了上述食品外，冷凍餐點、泡麵、市售濃湯、麵包、餅乾及含糖飲料皆被列入監控清單。

研究人員指出，這類食品之所以與罹癌風險相關，除了其普遍具備高鹽、高糖及高脂肪等低營養價值特徵，工業化處理過程亦可能是關鍵。加工過程會產生有害污染物，例如在燒烤香腸或焦糖甜點中發現的「丙烯醛」（acrolein），這也是香菸煙霧中的有毒成分之一。

此外，食品包裝材料中的化學物質遷移，以及長期攝取超加工食品導致的代謝紊亂，皆被研究人員列為推升肺癌風險的潛在因素。

儘管數據具備統計學意義，研究團隊強調這是一項「觀察性研究」，能顯示相關性而非直接因果關係。研究人員也坦承，雖然已盡力調整吸菸等變因，但吸菸強度的細微差異仍可能影響結果。

營養專家霍布森（Rob Hobson）建議，民眾不必對單一食品產生過度恐懼，但此研究強化了減少對廉價、便利加工食品依賴的科學依據。他建議民眾可透過增加攝取天然蔬菜、豆類與全穀物，逐步轉向以天然食材為主的均衡飲食，從細微的飲食調整中保障長期健康。

