健康網》想保骨密度？ 研究表明停經婦女喝茶更有益

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆症是一種因骨密度與骨量下降而發展的疾病，通常被稱為「沉默的疾病」，因為通常沒有任何症狀，直到骨折發生為止。雖然骨質疏鬆症是常被忽略的疾病之一，通常比不上心臟病和癌症等更緊急的健康問題受到關注，不過，從整體健康的角度來看，骨質疏鬆會影響生活品質。

《EatingWell》網站報導，隨著年齡增長，骨質疏鬆的風險也會增加，尤其是停經後。根據數據顯示，美國50歲以上成人中約有13%被診斷出骨質疏鬆；而在65歲以上的族群中，這個比例幾乎升至18%。若單看女性，50至64歲的女性中有13%罹患骨質疏鬆，而65歲以上的女性中則有27%患病。

雖然我們知道像乳製品等食物富含支持骨骼的營養素，包括鈣、鎂、磷及維生素D，但一些飲品對骨骼健康的影響尚未完全確定，例如，咖啡與茶，關於停經後女性攝取咖啡與茶與骨密度間關聯的研究結果並不一致，因此，澳洲的研究人員對此議題進行探討，他們將研究結果發表在《營養素》（Nutrients）期刊上。

研究人員利用了一項名為「骨質疏鬆性骨折研究」（Study of Osteoporotic Fractures，SOF）的20年追蹤研究中約10年的資料，參與者包括超過9,700名65歲及以上的女性。在研究的第2、4、5及6年，參與者於臨床訪視中測量股骨頸及全髖關節的骨密度，這些都是常見的骨密度測量部位。

在同一次臨床訪視中，參與者也完成了自填問卷，內容涉及咖啡與茶的攝取情況。關於咖啡，問卷問題為：「您目前有喝一般咖啡嗎？如果有，平均每天通常喝幾杯？」而茶的部分，問卷問題為：「您目前有喝茶或冰茶（不包括花草茶或無咖啡因茶）嗎？如果有，平均每天通常喝幾杯？」

想保骨密度 茶比咖啡好

研究發現，喝咖啡對骨密度並沒有正面好處；然而，每天喝超過5杯咖啡的人，骨密度可能會受到負面影響。相較之下，喝茶的人可能比喝咖啡的人更有優勢，研究顯示在年長的停經後女性中，茶的攝取與全髖關節骨密度較高之間存在關聯。

研究人員也指出了幾項研究限制，首先是參與者自行報告咖啡與茶的攝取量。與此相關，研究並未詢問更詳細的問題，例如飲品杯量大小與濃度。此外，由於追蹤時間長達10年，且參與者年齡較大，有些人在研究結束前去世，另一些則因健康原因無法完成研究。參與者人數的減少可能削弱了研究結果的可靠性。

