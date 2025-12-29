健康網》酗咖啡有學問 醫：1種咖啡會拉近死亡距離

減重醫師蔡明劼自從看到咖啡研究期刊後，加入咖啡一族，但他表示，喝咖啡切記不要超量，也不要喝甜咖啡反而傷身；示意圖。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡，就算是每天只喝一小口，也可以降低死亡率。減重醫師蔡明劼指出，過去自己無法理解，為何大家鍾愛這一杯苦苦的咖啡呢？直到看到一篇醫學研究，從此，他也成為咖啡一族。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，這是一份針對1萬7千多名健康受試者，追蹤長達19年的大型研究。並在《內科醫學年鑑》 （Annals of Internal Medicine）中發表。

請繼續往下閱讀...

蔡明劼表示，喝咖啡並不是喝越多越好，咖啡飲用量以每杯250毫升計算，與死亡率呈現U形曲線，相對最低點大約是每天2.5至4.5杯的區間，假如每天喝超過4.5杯，雖然仍有效益，但反而沒那麼好。

另外，這項研究也提到咖啡加不加糖的問題。蔡明劼指出，假如每天喝超過4.5杯含糖咖啡，不但沒有好處，死亡率反而上升。至於無咖啡因咖啡具有降低死亡率的效果，他認為，可能和咖啡中的多酚有關，比如其中一種叫做「綠原酸（chlorogenic acids）」的物質，可提供抗氧化、以及抗血小板凝集的作用。

蔡明劼認為，咖啡對健康有諸多好處，除了內含多種化學物質，也不排除喝咖啡只是「健康生活型態」的一個指標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法