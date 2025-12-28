自由電子報
健康網》呷地瓜防衰老 營養師首推這個品種

2025/12/28 11:32

紫心地瓜有大量的花青素，營養師林俐岑指出，抗氧化能力極強，能清除體內自由基、保護心血管並延緩衰老；示意圖。（圖取自freepik）

紫心地瓜有大量的花青素，營養師林俐岑指出，抗氧化能力極強，能清除體內自由基、保護心血管並延緩衰老；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣地瓜主要可分為黃肉、紅肉、紫肉3大品種。營養師林俐岑指出，雖然它們都是優質的澱粉來源，但口感、營養價值及健康優勢其實大不相同。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，介紹3款地瓜的營養價值及挑選指南：

●黃地瓜（常見品種：台農57號）：這是超商烤地瓜最常用的品種，肉質呈現金黃色，香氣最濃郁。
營養亮點：
1.鈣、鉀含量高：有助於維持骨骼健康、穩定血壓及消除水腫。
2.維生素B1：在這三種地瓜中表現較佳，有助於能量代謝、消除疲勞。
3.口感最為綿密鬆軟、甜度高，非常適合直接烤食或煮地瓜飯。

●紅肉地瓜（常見品種：台農66號）：果肉呈現橙紅色，顏色來自豐富的類胡蘿蔔素。
營養亮點：
1.beta-胡蘿蔔素（維生素A之前驅物）居冠：對於護眼、維持皮膚健康與提升免疫力效果最好。
2.熱量相對較低：在相同重量下，紅肉地瓜的熱量通常略低於黃肉與紫肉地瓜。
3.口感特點：水分較多，口感細軟甘甜，適合煮稀飯、蜜地瓜或製作甜食。

●紫薯/紫心地瓜（常見品種：台農73號）：外皮與果肉皆呈現深紫色，是近年來的明星機能性食物。
營養亮點：
1.花青素之王：含有大量的花青素，抗氧化能力極強，能清除體內自由基、保護心血管並延緩衰老。
2.膳食纖維最高：纖維含量通常高於黃/紅肉地瓜，能有效促進腸道蠕動，增加飽足感。
3.微量元素：含有較多的鋅、錳、鎂等微量元素。
4.口感特點：質地較紮實、甚至帶點Q度（類似山藥或芋頭），甜度較低。

林俐岑建議，呷地瓜最好帶皮吃效果加倍，因地瓜皮含有豐富的膳食纖維與多酚類植化素，洗淨後連皮蒸/烤食，營養吸收最完整。

此外，怕胖的人吃地瓜，可以煮熟後放涼或冰鎮後再吃，會產生更多「抗性澱粉」，能降低GI值、穩定血糖，對減重也更有幫助。

