自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》無痛分娩害自己腰痠？婦科醫：3事害你腰痠

2025/12/28 22:52

產婦生產時打無痛分娩，但生完後常覺得腰痠，難道是打無痛分娩造成的？婦產科醫師蘇怡寧釋疑。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

產婦生產時打無痛分娩，但生完後常覺得腰痠，難道是打無痛分娩造成的？婦產科醫師蘇怡寧釋疑。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕減痛分娩真的會造成以後腰痠嗎？婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，曾有人對他語重心長地說：「無痛麻醉的藥物不可能完全代謝。現在沒事不代表以後沒事，老了之後一定會有腰痠後遺症。」

蘇怡寧用科學來說話：藥物會在你體內過冬嗎？很多人腦中想像的麻醉藥，好像是水泥一樣，直接灌進脊椎，然後就此定居。實際上，硬膜外麻醉的藥物進入人體後，就像參加一場派對。時間到了，就會被血液循環帶走，經由肝臟代謝，再由腎臟排出。「絕對不會在你的脊椎住到你老」。

蘇怡寧表示，目前沒有任何大型醫學研究，能證實打無痛分娩和產後長期腰痠之間，存在因果關係。那真正害太太們腰痠的主因是？蘇怡寧表示，產後腰痠通常來自這幾件非常殘酷的事情：

人體重力訓練：每天反覆抱起，那個越來越重的小傢伙，核心罷工，懷孕期間腹肌被撐開，產後還沒完全恢復。腰部肌肉被迫超時加班。

睡眠不足：身體沒有足夠時間修復，痠痛感自然被放大。

荷爾蒙變化：生理期來時韌帶鬆弛，腰本來就會比較痠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中