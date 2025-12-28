限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》無痛分娩害自己腰痠？婦科醫：3事害你腰痠
〔健康頻道／綜合報導〕減痛分娩真的會造成以後腰痠嗎？婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，曾有人對他語重心長地說：「無痛麻醉的藥物不可能完全代謝。現在沒事不代表以後沒事，老了之後一定會有腰痠後遺症。」
蘇怡寧用科學來說話：藥物會在你體內過冬嗎？很多人腦中想像的麻醉藥，好像是水泥一樣，直接灌進脊椎，然後就此定居。實際上，硬膜外麻醉的藥物進入人體後，就像參加一場派對。時間到了，就會被血液循環帶走，經由肝臟代謝，再由腎臟排出。「絕對不會在你的脊椎住到你老」。
請繼續往下閱讀...
蘇怡寧表示，目前沒有任何大型醫學研究，能證實打無痛分娩和產後長期腰痠之間，存在因果關係。那真正害太太們腰痠的主因是？蘇怡寧表示，產後腰痠通常來自這幾件非常殘酷的事情：
人體重力訓練：每天反覆抱起，那個越來越重的小傢伙，核心罷工，懷孕期間腹肌被撐開，產後還沒完全恢復。腰部肌肉被迫超時加班。
睡眠不足：身體沒有足夠時間修復，痠痛感自然被放大。
荷爾蒙變化：生理期來時韌帶鬆弛，腰本來就會比較痠。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應