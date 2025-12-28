自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》不吃隔夜菜還能保護肌膚！中醫談隔夜菜危機

2025/12/28 12:20

中醫師李昌狄提醒，料理避免放隔夜再吃。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

中醫師李昌狄提醒，料理避免放隔夜再吃。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼「不吃隔夜菜」，皮膚竟然好轉了？天悅中醫診所李昌狄在臉書粉專「李昌狄 中醫師」表示，最近門診遇到一位患者，長期被反覆皮膚癢疹困擾，嘗試過各種治療卻效果有限。直到他最近改變了一個生活習慣：「不再吃隔夜菜」，皮膚狀況明顯改善！

這聽起來很日常，卻往往被忽略。那麼，隔夜菜到底有哪些潛在的健康風險？

一、亞硝酸鹽：常被放大的風險

談到隔夜菜，許多人第一個聯想到的是「亞硝酸鹽致癌」。蔬菜本身含有硝酸鹽，在細菌作用下可能轉變為亞硝酸鹽。不過，蔬菜來源的亞硝酸鹽含量通常非常低，目前醫學界普遍認為，短期攝取不至於構成明確的致癌風險。但從風險管理的角度來看，減少隔夜蔬菜的攝取仍是較安全的選擇。

二、真正被低估的危險：細菌與毒素

更實際、也更常被忽略的問題，其實是「細菌」。細菌最適合生長的溫度是7–60°C。當飯菜在室溫下放超過2小時，細菌就可能大量繁殖，並產生毒素。關鍵在於：「這些毒素很多即使再次加熱，也無法被完全破壞。」食入後，輕則引發上吐下瀉、腸胃炎；重則可能涉及高風險毒素，後果相當嚴重。

常見錯誤觀念提醒：飯菜要放涼才能進冰箱，這個觀念，反而創造了細菌最愛的生長條件。

三、容易被忽略的過敏元凶：組織胺

李昌狄表示，大家熟悉抗過敏藥，多半就是抗組織胺。而食物中的組織胺，有許多是來自蛋白質被細菌分解的過程。其中特別需要注意的是：

●海鮮類（魚、蝦、蟹）：是組織胺生成風險較高的蛋白質食物。

●紅肉魚（如鮪魚、鯖魚、鰹魚）：因生理特性，本身含有較多的「組胺酸」，一旦保存不當，細菌極易將其轉化為組織胺。

重點是組織胺具有耐熱特性，無法靠加熱有效清除。對於反覆皮膚癢、鼻過敏、蕁麻疹體質的人來說，隔夜菜就是一個容易被忽略的觸發因子。

四、最有效的預防方式，「不吃隔夜菜」

說穿了，最簡單的方式就是「不吃隔夜菜」！煮飯時算好份量，避免「不得不留到隔天」。有人會說：煮少一點不方便啊！但「方便這件事，會比錯誤習慣而增加健康風險更重要嗎？」尤其對年長者或嬰幼兒來說，一次腸胃炎，就可能帶來遠超想像的後果。

五、「真的不得不」放隔夜，請至少做到這些注意事項：

●使用公筷母匙。

●飯菜仍溫熱時就放進冰箱，避免長時間室溫。

●隔天食用前完整加熱一次。

●若這次再沒吃完，請直接丟棄。

六、較不適合放隔夜的食物清單

●海鮮類：容易累積組織胺，引發過敏。

●半熟蛋：沙門氏菌高風險。

●深綠色蔬菜：減少亞硝酸鹽攝取。

●涼拌菜：未經加熱，初始細菌數就偏高。

七、邦克列酸（原名米酵菌酸）的高風險食物

邦克列酸（Bongkrekic acid）毒性極強，一旦誤食，死亡率可高達 40–100%，且無色無味、耐高溫，不可輕忽。高風險食物包含：

●發酵澱粉製品：粿條、河粉、腸粉、湯圓、年糕、米線。

●長時間泡發的菇菌類：超過24小時的木耳、銀耳。

●其他穀物類：玉米製品、黃豆製品（如天貝）。

飲食其實沒有那麼複雜，最基本的原則不外乎兩個字：新鮮、原型。過度加工不只讓營養流失，製作與保存過程中，更容易產生對身體不利的物質。少一點「將就」，就是身體好轉的開始。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中