健康網》「豆芽菜」瘦身族也能吃！營養師解析黃綠怎麼選

〔健康頻道／綜合報導〕豆芽菜因為平價、營養豐富又百搭，成為不少人的餐桌首選。綠豆芽便宜又好吃，好清洗、不用切、上菜快速，清炒就美味。

營養師黃雅鈺與劉學民在臉書粉專「營養師Couple食記」表示，綠豆是「主食澱粉」類，但發芽後就成了「蔬菜類」！綠豆芽每100公克約有1.3 公克的膳食纖維，56-100公克上下的鈣質，是餐桌上補纖維的好幫手。

另外推薦黃豆芽，營養師劉學民表示，黃豆是蛋白質來源，發芽後也「變成蔬菜類」。黃豆芽保留黃豆本身的優質植物蛋白：每100g有5.3g蛋白質，是綠豆芽的2.3倍。膳食纖維、鉀、胺基酸含量通通大勝；口感較紮實，燉煮、入湯、煮火鍋都很合適。

兩種豆芽怎麼選？劉學民建議，想補植物性蛋白質，選「黃豆芽」：它非常適合想補營養、吃素、或正在減脂但想吃得有飽足感的人。

• 蛋白質：黃豆芽是綠豆芽的2.3倍。

• 膳食纖維：約 3 倍。

• 鉀、胺基酸：也都明顯較高。

另外，想補維生素C、清爽快速料理，選「綠豆芽」。

• 維生素C含量約是黃豆芽的2倍。

• 價格親民好取得。

• 低熱量，很適合炎熱天氣吃。

若你是體控族、減肥餐，兩種都可以常吃！黃綠豆芽的熱量都超低，都不到 50 大卡／100g。

