限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》「豆芽菜」瘦身族也能吃！營養師解析黃綠怎麼選
〔健康頻道／綜合報導〕豆芽菜因為平價、營養豐富又百搭，成為不少人的餐桌首選。綠豆芽便宜又好吃，好清洗、不用切、上菜快速，清炒就美味。
營養師黃雅鈺與劉學民在臉書粉專「營養師Couple食記」表示，綠豆是「主食澱粉」類，但發芽後就成了「蔬菜類」！綠豆芽每100公克約有1.3 公克的膳食纖維，56-100公克上下的鈣質，是餐桌上補纖維的好幫手。
請繼續往下閱讀...
另外推薦黃豆芽，營養師劉學民表示，黃豆是蛋白質來源，發芽後也「變成蔬菜類」。黃豆芽保留黃豆本身的優質植物蛋白：每100g有5.3g蛋白質，是綠豆芽的2.3倍。膳食纖維、鉀、胺基酸含量通通大勝；口感較紮實，燉煮、入湯、煮火鍋都很合適。
兩種豆芽怎麼選？劉學民建議，想補植物性蛋白質，選「黃豆芽」：它非常適合想補營養、吃素、或正在減脂但想吃得有飽足感的人。
• 蛋白質：黃豆芽是綠豆芽的2.3倍。
• 膳食纖維：約 3 倍。
• 鉀、胺基酸：也都明顯較高。
另外，想補維生素C、清爽快速料理，選「綠豆芽」。
• 維生素C含量約是黃豆芽的2倍。
• 價格親民好取得。
• 低熱量，很適合炎熱天氣吃。
若你是體控族、減肥餐，兩種都可以常吃！黃綠豆芽的熱量都超低，都不到 50 大卡／100g。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應