健康網》冬令進補害你胃脹？中醫飲食、穴道齊下

中醫師周宗翰表示，冬天腸胃拉警報，不只是吃太多。示意圖。（資料照、記者張軒哲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕薑母鴨、羊肉爐一吃完就胃脹、胃痛；或是肚子隱隱作痛、消化不良、滿肚子氣？其實，冬天腸胃拉警報，不只是吃太多！

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」表示，中醫認為，胃是一個「喜溫惡寒」的器官。冬天的「外寒」（天氣冷） 加上「內寒」（吃生冷食物）內外夾擊，脾胃功能就容易當機，造成消化不良、胃痛、脹氣！周宗翰建議，想要溫暖養胃，可以這樣做：

請繼續往下閱讀...

腹部保暖最重要：穿著中高腰的褲子或使用腹圍，睡覺時也一定要把肚子蓋好，避免寒氣從肚臍入侵。

飲食只吃溫熱：冬天請暫時跟冰品、冷飲、生菜沙拉說再見。多喝溫開水，吃小米粥、南瓜、山藥、薑等溫和養胃食物。

常按兩個養胃穴：

中脘穴（肚臍正上方約4指處）：緩解胃脹、胃痛。

足三里穴（膝蓋下方約4指處）：健脾胃、改善消化不良。

每天各按壓3-5分鐘，幫助消脹氣。

飯後來杯暖胃茶：用生薑和紅棗煮茶，是最簡單的驅寒暖胃飲。也可加入桂圓、茯苓，幫助健脾安神。

也可請中醫針灸改善

周宗翰表示，若需要由中醫調理，通常是這樣做：

中藥調理脾胃：針對脾胃虛寒，常用理中湯、香砂六君子湯等方劑，從根本溫中散寒、健脾養胃。提醒，藥要專業診斷，請勿自行抓藥！

艾灸溫暖腹部：透過艾灸中脘、氣海、關元等穴位，可將溫熱之氣直達臟腑，改善胃寒與消化問題。

最後周宗翰提醒，冬天養胃3件事一定要做：

規律飲食不過飽：每餐七分飽，給腸胃休息空間。

細嚼慢嚥不匆忙：慢慢吃，是養胃第一步。

適度運動助蠕動：飯後散步半小時，幫助腸胃動起來。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法