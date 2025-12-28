2025健康網十大新聞》食不安、養錯身最受青睞 它獨占鰲頭

歲末回顧一整年在《自由健康網》最受關注的新聞，請讀者來年繼續支持本平台。（合成照）

〔健康頻道／綜合報導〕即將告別蛇年進入馬年，今（2025）年歲末回顧一整年在《自由健康網》最受關注的新聞─「郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用」。此則新聞在11月上線，至今仍在發酵中，尤其快要過新年，染不染髮又成大家熱門話題。

以下是今年十大健康網新聞回顧：

第1名：郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用（中華音樂人交流協會提供、資料照）

第1名：郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

新聞摘要：鴻海集團創辦人郭台銘及50年代「少女夢中情人」秦祥林皆未因步入70歲加入染髮行列，兩人皆天然髮色。科博特診所院長劉博仁指出，年輕人非基因之故，白髮不斷長出來也是身體示警方式之一；食藥署指出，不可邊洗頭邊染髮，天天使用更要慎用。

郭台銘75歲、秦祥林已77歲，兩人皆不再染髮，讓白髮佈滿全頭。食藥署提醒，頭皮是毛囊最多、最密集的部位，染髮劑的成分可能透過毛囊進入人體，不當使用染髮劑則可能出現如紅斑、搔癢、水泡、皮膚潰爛等症狀。

第2名：10種食物含毒素 美國網紅醫：不食為宜；圖為情境照。（圖取自freepik）

第2名：10種食物含毒素 美國網紅醫：不食為宜

新聞摘要：美國網紅醫師「麥可醫師」提出呼籲，「請停止吃這些食物，因為它們不僅會讓你生病，若沒有處理好，會毒死你」，他列舉像是蘋果籽、大黃葉、接骨木果等最易誤食的食物。

不過，麥可卻很推崇與鼓勵，吃奇異果時帶果皮一起吃下去，因為皮富含纖維、葉酸與維生素C、E，可提升纖維量約50%。除了腎結石體質者，需留意草酸含量。

第3名：大腸癌年輕化！醫生點名「1習慣」恐導致首次確診即晚期；圖為情境照。（圖取自freepik）

第3名：大腸癌年輕化！醫生點名「1習慣」恐導致首次確診即晚期

新聞摘要：美國研究發現，近年來50歲以下族群罹患大腸癌的比例持續上升，且多數患者確診時癌細胞就已擴散至其他器官。醫師警告，高糖飲食、特別是含糖飲料的攝取，可能是導致越來越多年輕族群罹癌的關鍵因素。

第4名：台灣原生「蛇」麼最厲害？ 雨傘節最毒 牠最愛咬人（資料照，台北市立動物園提供）

第4名：台灣原生「蛇」麼最厲害？ 雨傘節最毒 牠最愛咬人

新聞摘要：蛇是12生肖中的第6種動物，農業部在臉書專頁分享「蛇年特輯」帶領大眾了解台灣常見的6種原生蛇類：眼鏡蛇、黑眉錦蛇、赤尾青竹絲、臭青公、雨傘節、南蛇。

第5名：曾任3大醫院院長！ 心臟外科權威林芳郁罹失智症。（資料照）

第5名：曾任3大醫院院長！ 心臟外科權威林芳郁罹失智症

新聞摘要：國內心臟外科權威林芳郁，曾任衛生署長及台大、台北榮總、亞東醫院等3大醫學中心院長，卻在退休後罹患失智症。林芳郁的妻子、整形外科醫師林靜芸與媒體人合作出書《謝謝你留下來陪我》，勇敢書寫林芳郁的故事，為失智者、照顧者找出口。此外，在台大外科成立「林芳郁教授基金會」，協助外科醫師的養成教育以及進修。

今年林芳郁親領醫療奉獻獎，總統賴清德親自向他致意，看到他穿短袖，稱讚他：「你最勇！」儘管罹患失智症，林的近況在家人細心照料下，持續進步，令人欣慰。

第6名：7旬翁攝護腺肥大 1夜起床5次！「醫療級三秒膠」好好睡。（長安醫院提供）

第6名：7旬翁攝護腺肥大 1夜起床5次！「醫療級三秒膠」好好睡

新聞摘要：「以前晚上根本不敢睡太熟。」台中73歲洪先生苦笑回憶，因為攝護腺肥大，幾乎每晚得起床上廁所4、5次，不但睡眠切得零碎，還常尿急憋不住、尿流斷斷續續，出門旅行更成了奢望。微創治療「攝護腺動脈栓塞術（PAE）」（自費），並搭配新一代栓塞材質「血管凝膠」，免全身麻醉、傷口小，且術後即可下床行走，才讓生活恢復正軌。

第7名：台灣人特有危險基因 48歲後腦部快速病變易失智、中風。（資料照）

第7名：台灣人特有危險基因 48歲後腦部快速病變易失智、中風

新聞摘要：台灣人有一特殊的危險基因變異，容易導致中風及失智，帶因者盛行率約1%，先天血管壁較脆弱，年輕時就可能出現腦病變，腦部白質病變風險快速增加，認知功能可能已經下降，卻無明顯症狀，提醒有中風家族史及高血脂等腦心血管問題者，必須提早警覺。

第8名：8種糕粿熱量比一比！最胖是「它」紅龜粿排第4。（資料照）

第8名：8種糕粿熱量比一比！最胖是「它」紅龜粿排第4

新聞摘要：過年餐桌上有各式各樣的糕粿，有著步步高升的涵義，但體重別跟著一起升！草仔粿的熱量和碳水含量是最高的，雖然皮有纖維，但內餡有用油炒的肉和菜脯；而芋粿的熱量則是第二名；發糕雖然甜，但沒有內餡，故熱量是第三名；紅龜粿雖然有甜膩的紅豆餡，熱量卻排第四。

第9名：找到膽固醇的「關閉開關」？新發現有望從源頭預防心臟病與癌症。圖為心臟與血管系統示意圖。（圖取自freepik）

第9名：找到膽固醇的「關閉開關」？新發現有望從源頭預防心臟病與癌症

新聞摘要：科學家可能已經找到了一個能從源頭控制多種重大疾病的「分子開關」。一種名為「IDO1」的酶，它如同一個開關，在人體發炎時會擾亂免疫細胞處理膽固醇的能力，進而引發一系列健康問題。

第10名：漸凍人眨眼示「拔掉」 兒尊重、淚眼送終；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

第10名：漸凍人眨眼示「拔掉」 兒尊重、淚眼送終

新聞摘要：一位漸凍人與兒子告別，吃力眨著眼，當兒子唸到「ㄅ」時，父親眨了一下眼；「ㄆ」沒有反應；「ㄇ」又眨了一下。兒子笑笑地說：「爸，沒關係，我們再來一遍！」父親的眼皮，費力地眨啊眨，在注音板上拼出了兩個字：「拔…掉…」

前20大新聞回顧 疫病威脅最擾人

以下是年度第11-20名的新聞連結，《自由健康網》來年持續將全球最新、最精闢報導，呈現您的眼前，請繼續關注本頻道。

