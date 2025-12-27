自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

長照升級》不再只是你家的事 3.0主打全人照顧「甲你攬牢牢」

2025/12/27 19:03

長照3.0逐步登場，台灣長照制度也從早期補助弱勢，進化為全民普及照顧。（資料照）

長照3.0逐步登場，台灣長照制度也從早期補助弱勢，進化為全民普及照顧。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣長照史從過去傳統農業社會到戰後政府設立救濟院與榮民之家，最大轉折在1980年代頒布《老人福利法》與《殘障福利法》，將高齡與失能照顧納入法制。長照1.0、2.0走過18年，從補救式朝向普及型、在地老化，接下來的長照3.0則朝向醫照整合、全人照顧。

長照1.0 強調試辦型、補救式

總統陳水扁在2007年推動「長照1.0」，該階段屬於制度奠基與試辦期，服務對象以65歲以上失能長者為主，並鎖定經濟弱勢族群，政策精神偏向補救式社會福利。服務項目包括居家服務、輔具補助與交通接送，但整體量能有限、申請程序繁複，實際涵蓋率偏低，仍有不少家庭必須自行承擔主要照顧責任。

長照2.0 定調普及型、在地老化

2017年，總統蔡英文上任後全面推動「長照2.0」，被視為台灣長照制度的關鍵轉折。此階段最大特色在於「取消年齡限制」，將失智症患者、身心障礙者納入服務對象，並建構「A、B、C社區整合型服務體系」，強調在地老化與社區支持。社區照顧關懷據點已有2593個據點在社區紮根，平日提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進及轉介服務等，讓社區長輩能獲得妥適的照顧與更豐富老年生活。

同時設立照管專員與單一申請窗口，大幅降低民眾使用門檻。在眾多服務中，居家服務與家庭照顧者喘息服務最受民眾歡迎，有效減輕照顧者長期壓力，也讓長者得以留在熟悉環境中生活。

長照3.0 醫照整合、全人照顧為主軸

面對高齡、失能與慢性病人口持續攀升，政府逐步讓「長照3.0」上路，預計自2026年起分階段推動，總統賴清德表示，相較前一階段，長照3.0的核心訴求在於「醫療與長照整合」，聚焦出院後銜接、重度失能與失智整合照護，以及照顧者支持系統化。政策目標不僅是「用得到、用得起」，更進一步追求「用得好、用得久」，提升服務品質與制度永續性。

長照3.0的特點包括醫療與長照無縫接軌服務、失智整合照護，以及高照顧負荷家庭的整合支持。可以預期，未來將有助於出院後不中斷照顧、重度失能者照顧品質提升，也讓家庭照顧者不再「單打獨鬥」。

宜蘭縣社會工作師公會常務監事黃龍冠指出，若從台灣整體長照史來看，清代設立養濟院、棲流所，多以收容孤老殘疾、濟貧為主，屬於彌補式救濟。日治時期成立慈惠院，戰後政府設立省立救濟院與榮民之家，照顧對象雖逐漸擴大，但仍以機構收容為核心，家庭照顧依然被視為理所當然。

台灣長照推動最大的轉折在1980年《老人福利法》與《殘障福利法》上路，標誌台灣正式將高齡與失能照顧納入法制；1986年醫療網計畫首次提出居家照護概念，讓「長期照護」不再只存在於機構。1990年代，婦女大量投入職場，家庭照顧人力明顯不足，外籍看護工制度應運而生，卻也讓照顧責任更高度家庭化與市場化。

整體而言，台灣長照政策已從早期的補助弱勢，進化為全民普及照顧，再邁向醫照整合與全人照顧。隨著長照3.0逐步成形，如何落實資源整合、縮短城鄉差距，並確保照顧人力穩定，將成為下一階段制度成敗的關鍵。

