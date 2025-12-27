自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

裝心臟支架、繞道都失靈 震碎血管壁鈣化終於有解

2025/12/27 15:21

盧炯睿醫師說明「IVL血管內震波碎石術」。（長安醫院提供）

盧炯睿醫師說明「IVL血管內震波碎石術」。（長安醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕冠狀動脈疾病治療並非一勞永逸，57歲李小姐多年來與心臟病纏鬥，曾在醫學中心接受心導管治療並放置藥物塗層支架，後來又因血管再次狹窄，接受冠狀動脈繞道手術，沒想到胸悶、背部放射性疼痛卻始終未解，近來甚至愈發頻繁，讓生活品質大受影響。

　經轉至長安醫院心血管中心求診後，主任盧炯睿醫師檢查發現，原本繞道血管已發生阻塞，心臟血流再次受限，更棘手的是，過去放置支架的冠狀動脈出現嚴重「支架內再狹窄」，且病灶高度鈣化，血管幾乎失去彈性，使治療難度大幅升高。

　盧炯睿指出，這類歷經多次介入治療又合併嚴重鈣化病灶，僅靠傳統高壓球囊撐開血管，不但效果有限，還可能導致血管剝離甚至破裂，風險相當高，經審慎評估後，醫療團隊決定採用「IVL血管內震波碎石術」，為患者尋找突破口。

　該技術透過低能量、精準控制震波作用於血管壁內鈣化組織，破壞深層鈣化結構，使血管恢復順應性，進而協助後續支架擴張與置放，可比喻為「處理老舊水管內頑固水垢」，不同於單純以高壓球囊硬撐，IVL著重於改變鈣化結構本身，以降低血管損傷風險並提升治療效果。

　但該技術並非適用於所有病人，仍需依個別病灶條件審慎評估，盧炯睿醫師提醒，冠狀動脈疾病屬於慢性進行性疾病，即使完成支架置放或繞道手術，仍需長期規律服藥、控制危險因子並定期追蹤。若出現反覆胸悶、心悸或不明原因的長期背痛，應及早就醫檢查，以免延誤治療時機。

