健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》腸胃不好，在服用抗生素時是否需要配服胃藥？

2025/12/28 09:00

如果本身有胃腸道疾病的病史，或是服藥後有胃腸不適的症狀，應該諮詢醫師或藥師，不建議自己搭配胃藥使用 ；圖為情境照。（圖取自freepik）

如果本身有胃腸道疾病的病史，或是服藥後有胃腸不適的症狀，應該諮詢醫師或藥師，不建議自己搭配胃藥使用 ；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／陳宜萱

很多民眾因為擔心吃西藥傷胃，總覺得搭配胃藥服用比較心安，於是自行購買胃藥服用。事實上，大多數的藥品並不會傷胃，除了部分消炎止痛藥、鐵劑或紅黴素、四環黴素這類的抗生素可能會刺激胃黏膜，但也不建議隨意搭配胃藥使用。

抗生素可能發生的副作用包含噁心、腹瀉、消化不良，不建議同時服用胃藥，因為俗稱的胃藥通常是指制酸劑，具有中和胃酸的功能，常含有鋁、鎂、鈣的成分，如果四環黴素（tetracycline）或fluoroquinolones這兩類抗生素同時併用含二價或三價的金屬離子之制酸劑，會產生不可溶的螯合物，反而降低抗生素的濃度和治療效果。若真的需要服用胃藥，建議間隔2小時以後再服用。

如果本身有胃腸道疾病的病史，或是服藥後有胃腸不適的症狀，應該諮詢醫師或藥師，由醫師處方更適合的藥品，不建議自己搭配胃藥使用。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

