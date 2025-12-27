健康網》日人氣歌手優里吞生蠔急送醫 海洋國家避免做4件事

日本人氣創作男歌手優里吃了生蠔狂吐送醫，疑受到創傷弧菌感染。崙背鄉衛生所提醒，避免吃生食，海鮮類最好烹煮過為宜。（取自優里IG）

〔健康頻道／綜合報導〕日本人氣創作男歌手優里（Yuuri）疑因在平安夜吃了生蠔，身體突然出現嘔吐不止、無法站立等情況，甚至無法言語，緊急叫救護車送醫。根據崙背鄉衛生所衛教資料指出，若感染到創傷弧菌病情常快速惡化，在數小時至一兩天內，即發生嚴重的壞死性筋膜炎及敗血症，併發多重器官衰竭甚至死亡。

崙背鄉衛生所指出，創傷弧菌為國內造成壞死性筋膜炎的常見致病菌之一，因它生長於熱帶及亞熱帶的海洋之中，又別稱為「海洋弧菌」。

優里曾在今年10月訪台在小巨蛋演唱，吸引台灣大批歌迷，他在耶誕節向粉絲報平安，也提到前一天吃了「生蠔」，他說：「沒想到，那一顆真的完全中招」。他嚴重地狂吐，甚至連說話力氣都沒有，整個人都恍神。

崙背鄉衛生所指出，感染創傷弧菌的途徑有兩種。一種是由胃腸道感染引起，其感染原因是由於吃入生的或未煮熟的海鮮，像是生蠔、生魚片、甲殼類等，病人會有發熱、寒顫、皮膚病變及敗血症休克等症狀，死亡率高；另一種是因傷口接觸到含有病菌的海水或被蝦、蟹類所刺傷，在感染部位有腫脹、紅斑，進而形成水泡，之後出現組織壞死或嚴重的蜂窩組織炎，會發展成嚴重的續發性敗血症造成死亡。

崙背鄉衛生所提到，若已造成壞死性筋膜炎，單靠抗生素治療往往無效。在臨床治療方面過去首選藥物是tetracycline。目前研究顯示cefotaxime及minocycline兩者有加成作用預防感染上創傷弧菌。以下為預防染病的4大作為：

●在享受美食的當下，若要避免創傷弧菌感染，最好的方法就是不要生吃食物，盡量以烹煮過的為主，特別是海鮮類食材。

●料理海鮮時最好也能夠戴上手套，以防刺傷或刮傷。避免赤腳行走於沙灘上，手腳若有傷口，則避免接觸海水及海鮮。

●慢性肝病、其他慢性疾病及免疫功能不全的民眾應避免生吃海鮮及未煮熟的海鮮類食物。

●若有接觸海水及海鮮，應特別留意傷口變化，如果出現紅、腫、熱、痛或發燒的症狀，就需盡速就醫，以免錯失治療的先機。

