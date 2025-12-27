健康網》冬天易猝死 5個微不足道前奏曲難敲響警鐘

冬季猝死頻傳，胸腔科醫師黃軒指出，猝死前的5個前奏曲，往往很安靜，最讓人忽略掉；圖為情境照。（圖取自Freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕冬季猝死前有沒有徵兆？胸腔科醫師黃軒指出，猝死前的前奏曲，其實很安靜，最讓人忽略掉、也不在乎。他表示，常在急診與加護病房詢問家屬，很多人都會回答：「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對」。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，冬季猝死前，最常出現的「5種低調警訊」：

●不明原因的「異常疲勞」：不是熬夜那種累，而是明明睡夠，卻醒來就累；做一樣的事，卻特別喘；身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感。

黃軒引述研究指出，心肌缺氧早期，常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。

●胸口悶、緊、壓，但「不像痛」：有一種像被壓住、卡一口氣、或吃太飽的感覺。

黃軒解釋，冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃部或肌肉問題。

●清晨或夜間，突然心悸、冒冷汗：特別是在剛起床、半夜上廁所、洗澡前後。

黃軒說，這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。

●頭暈、眼前發黑、差點昏倒：這不是單純低血壓而已，而是心輸出量短暫不足的警告。

黃軒指出，在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是常被忽略的重要線索。

●睡眠突然變差、半夜醒來心跳快：原本好睡，突然變淺眠；半夜醒來覺得心跳很快；醒來後難再入睡。

黃軒認為，這常與自律神經失衡、夜間心律不整風險上升有關。

黃軒提醒，寒冬會影響到血管收縮（心臟負荷上升）、血液變黏（血栓風險上升）、交感神經亢奮（心律不穩）。他再次強調，冬天，請把「怪怪的感覺」當成重要的健康訊號。

