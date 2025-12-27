長照3.0元旦上路 石崇良：延長國人健康餘命

奇美醫院舉辦「長照3.0國際研討會-共築無牆醫院」，邀請國內外專家學者分享照護經驗。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕長照3.0即將於元旦上路，衛生福利部長石崇良今（27）日參加「長照3.0國際研討會－共築無牆醫院」時表示，台灣邁入超高齡社會，面對銀髮浪潮來襲，長照3.0最重要的精神就是就是希望延長國人健康餘命，而非失能或不健康。

奇美醫院今天舉辦長照3.0國際研討會，邀請日本醫療法人社團悠翔會理事長佐佐木淳及新加坡中央醫院急診醫學部高級顧問醫師Jean Lee等國內外專家學者分享照護經驗。石崇良接受媒體訪問時表示，長照3.0將從前端預防、積極賦能到整個社區為基礎的照顧3個方向發展，而所謂「無牆醫院」為未來服務會朝向社區化，從醫院邁向社區之外，也會導入很多科技幫忙，讓照顧持續性，沒有圍牆、沒有障礙的迎接超高齡社會來臨。

奇美醫院院長林宏榮說，面對超高齡社會的系統性照護挑戰，醫療照護的概念必須從「以醫院為中心的治療」，重新定義為「跨場域、不中斷的照護歷程」。長照3.0的核心精神，在於讓健保、醫療與長照真正整合成功至連續運作的照護系統。

奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴指出，過去病人可能會擔心出院後沒人照顧。長照3.0將讓民眾得到更好銜接性照顧，縮短急性醫療出院病人銜接長照服務的時間，由醫院端提早介入、協助轉介，包括長照、喘息服務、輔具需求等，讓病患獲得更好的照顧。

長照3.0即將在元旦上路，衛福部長石崇良（前排中）出席奇美醫院舉辦的「長照3.0國際研討會-共築無牆醫院」。（記者劉婉君攝）

