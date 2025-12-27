自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

天冷捐血量下滑！ A型、O型血庫拉警報

2025/12/27 11:55

冷氣團逐漸減弱，但東北季風影響仍在，氣溫偏低也影響民眾外出意願，捐血量同步下滑。（資料照）

冷氣團逐漸減弱，但東北季風影響仍在，氣溫偏低也影響民眾外出意願，捐血量同步下滑。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕冷氣團今（27日）起逐漸減弱，但東北季風影響仍在，氣溫偏低也影響民眾外出意願，捐血量同步下滑，台灣血液基金會公關處長黎蕾指出，依過去經驗，捐血情況確實容易受到天氣影響，目前全台血型庫存偏低，其中A型與O型血液僅剩約5天，已低於安全水位。

黎蕾表示，天氣轉冷後，民眾外出捐血意願普遍下降，但同一時間病患用血需求卻增加，形成「捐得少、用得多」的不平衡狀況，導致血液庫存持續走低。

根據血液基金會統計，目前全台整體血液庫存僅剩6天，其中A型約5.4天、O型約5.3天，均屬偏低狀態。值得注意的是，中部地區缺血情況相對明顯，台中中心的A型剩3.6天、O型3.9天呈現「急缺」情形，基金會也啟動內部調撥機制，由其他地區支援，以因應短期需求。

黎蕾進一步說明，一般血液庫存低於7天即屬警戒，若降至4天以下，則為緊急狀況。至於是否能撐過下一波寒流，她坦言，目前仍有不小缺口，全台每日約需7000袋血液供應醫療使用，但現階段庫存已低於安全量約2天，等同缺口約1.4萬袋，除了維持每日基本捐血量外，還需額外補足缺口，庫存才能逐步回穩。

血基會也呼籲，天氣寒冷期間仍請民眾踴躍捐血，特別是A型與O型民眾，一起協助穩定血液庫存。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中