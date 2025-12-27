自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

打瘦瘦針後尿道口癢、卡卡？ 醫提醒：未必是感染

2025/12/27 11:22

部分民眾施打瘦瘦針後，出現尿道口搔癢、卡卡等不適，醫師提醒，症狀未必是感染所致。（資料照）

部分民眾施打瘦瘦針後，出現尿道口搔癢、卡卡等不適，醫師提醒，症狀未必是感染所致。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕瘦瘦針的控糖、抑制食慾藥物近年在臨床上愈來愈熱門，不僅糖尿病患者使用率高，也有不少民眾在醫師評估後，作為體重控制的輔助方式。不過，隨著使用族群擴大，開始有民眾發現，施打後出現尿道口搔癢、刺刺卡卡等不適症狀，醫師直言，這類狀況並非罕見，但未必代表感染。

林口長庚醫院泌尿系副主任陳煜表示，相關個案在門診中並不少見，幾乎每個月都會遇到因尿道搔癢或泌尿道感染就醫、同時有施打瘦瘦針的患者，其中又以糖尿病病人佔較高比例。他強調，瘦瘦針本身並非感染元兇，真正的關鍵多半與尿液含糖量偏高、水分攝取不足，以及個人免疫與代謝狀況有關。

陳煜說明，當尿液中的糖分較高，又喝水不夠，排尿時高糖尿液殘留在尿道口，容易成為細菌滋生的養分，增加尿道搔癢，甚至尿道或膀胱感染風險。國內外研究也顯示，使用這類藥物後，泌尿道感染風險確實可能上升，但並非每位使用者都會發生。

陳煜表示，從性別來看，女性發生相關不適的比例略高於男性，與尿道較短、尿道口位置較內側、不易保持乾燥有關；男性整體風險較低，但若有包皮過長、清潔不佳情況，感染機率也會明顯增加，整體而言，糖尿病患者因免疫力較低，風險高於單純為減重施打者。

中醫門診也觀察到類似情形，中醫師周宗翰指出，部分患者使用瘦瘦針後出現尿道口癢或不適，但不一定代表感染，常與尿糖刺激皮膚有關，過度自行使用抗生素或抗黴菌藥物，反而可能加重問題。

周宗翰分析，尿道口癢多與「濕熱下注」有關，常見於代謝失衡、體質偏濕熱者。調理上會以清熱、利濕、穩定代謝與修復皮膚為主，並搭配生活調整。若出現明顯異味、排尿疼痛、異常分泌物或紅腫劇痛，仍應就醫檢查以排除感染，平時則應多喝水、保持私密處乾爽，減少甜食、含糖飲料與冰品。

周宗翰也說，尿道口癢不代表不能使用瘦瘦針，而是提醒需同步調整代謝與生活習慣，多數人都能在治療與生活品質間取得平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中