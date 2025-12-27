自由電子報
健康網》阿嬤燒香拜拜「鉛中毒」 醫：釀貧血、腳水腫

2025/12/27 11:09

腎臟科醫師林軒任提醒，若有燒香需求，神壇須保持通風、用濕抹布清潔，並選用高品質線香。示意圖，與新聞無關。（資料照）

腎臟科醫師林軒任提醒，若有燒香需求，神壇須保持通風、用濕抹布清潔，並選用高品質線香。示意圖，與新聞無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕你與鉛中毒很可能只有一步之遙！亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，大家總覺得「重金屬中毒」這種事，應該只會發生在電池工廠的作業員，或是住在工業區排水溝旁邊的人身上，直到林軒任提出「燒香拜拜全家鉛中毒」的案例，大家才發現原來毒素離得這麼近。

為什麼鉛中毒這麼難纏呢？關鍵就在於鉛會「隱藏」的特性。林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」引用個案說明：故事的主角是一位阿嬤，因為嚴重貧血、雙腳水腫來檢查，她的血紅素低到剩 5.8，原本以為只是老人家營養不良，沒想到血液抹片一照下去，紅血球上面布滿密密麻麻的藍色斑點，這在醫學上叫「嗜鹼性點狀紅血球」，翻譯成白話文就是：你的身體正在大聲尖叫，說它被重金屬入侵了！

最後驗出阿嬤血鉛濃度竟然高達 59，兇手竟然是她點了30年的劣質香，不只阿嬤鉛中毒，全家人也一起中毒。「跟你家隔一條巷子的那個神壇，或許終日燒香，而那些香是否含鉛呢？鉛中毒或許離你不遠喔！」

鉛中毒 骨頭裡的「秘密地下室」

為什麼鉛中毒很可怕？因為鉛非常「陰險」，進入人體後會玩變裝遊戲，假裝成身體需要的「鈣質」，我們的骨頭很單純，看到長得像鈣的物質，就會開心地張開雙臂歡迎，把它們通通存進「骨頭銀行」的保險箱裡。

你以為毒素排掉了？其實它們只是躲進你的骨頭裡，打算住上幾十年。這也解釋了為什麼醫學上的「螯合劑」排毒療程常常遇到瓶頸，很多人以為打完排毒針、血鉛濃度降下來就沒事，沒想到才過幾個月，數值竟然會自己「反彈」，這不是因為你又中毒了，而是因為骨頭裡的鉛正在「排隊出庫」。

特別是像阿嬤這樣的長輩，如果原本就有骨質疏鬆的問題，當身體為了補足鈣質而分解骨質時，這些藏在骨頭裡的陳年老鉛就會像「恐怖房客」一樣破門而出，重新衝進血液裡攻擊全身。

孩子的過動症 或許不是他的問題而已

鉛還會穿透腦屏障，像案例中阿嬤家3歲和12歲的孫子血鉛濃度同樣高達30、40，這些鉛會深深累積在腦中，造成小朋友過動或學習障礙。「家長以為孩子只是調皮，其實是累積在窗框、地板上的『鉛粉塵』，悄悄偷走了他們的未來。」

拜拜燒香 注意三點

台灣人祭拜祖先是傳統，但也希望這份傳統，不要變成健康的負擔。如果你家有神明廳，建議現在就做三件事。

第一是「強力通風」，香火鼎盛固然好，但如果沒有空氣對流，煙霧微粒就會在天花板、電風扇葉片上形成毒素聚落。

第二是「濕擦比乾擦好」，不要用雞毛撢子清理灰塵，這樣只會讓鉛粉塵在空氣中飛舞，改用「濕抹布」擦拭，才能有效的把毒物抓牢並帶走。

最後是「選擇品質好的香」，請一定要買品質合格、有檢驗證明的香，誠心祭拜不需要煙霧繚繞，一柱清香配上新鮮空氣，才是對家人最好的交代。

