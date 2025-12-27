限制級
苗栗縣公費流感疫苗庫存將用罄 疾管署額外配送7千劑
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近來天氣「有感」降溫，除了高山區域紛紛傳來降雪消息，民眾保暖、防範流感等也不可大意。苗栗縣政府表示，今（2025）年採購13萬6000劑公費流感疫苗，庫存即將用罄，疾管署額外配送7410劑疫苗，以因應民眾接種需求，符合接種資格的鄉親把握時間，儘速前往合約院所接種，及早獲得保護力。
苗縣府衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示，12月7日至12月13日類流感門急診就診計 85374人次，且多為65歲以上長者及慢性病患者，提醒高風險族群務必提高警覺，做好防疫措施，避免感染後引發重症。縣府衛生局疾管科統計，已施打疫苗共長者47665人，尚未施打人數約58000人，目前長者施打率長者施打率45.1 ％。
苗縣府衛生局長楊文志說，近期溫度變化大且歲末年終聚會及出國活動增加，接種疫苗為預防流感最有效方法，縣府衛生局鼓勵長者接種流感及COVID-19雙疫苗，特別加碼贈送100元衛教品禮券，呼籲縣內今年尚未接種疫苗的65歲以上長者，儘速前往18鄉鎮市衛生所接種。
