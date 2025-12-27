高雄長照專業服務全台領先 助長者復能重拾自主生活

高雄長照專業服務全台領先，協助長者復能重拾自主生活。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局為協助長照個案提升自我照顧能力及照顧者學習照顧技巧，積極推廣「長照專業服務」，並推醫事人員黃金復能期到宅專業服務，截至今年9月，全市共有128個單位，提供多達691名專業服務人員，累計1萬6292人使用，使用人數高居各縣市之冠。

衛生局表示，截至今（2025）年11月全市65歲以上長者達56萬人以上，占全市總人口的20.72％，邁入超高齡社會；長照專業服務主要指導個案及照顧者，即除居家服務外，進一步藉由醫事人員等專業人力到案家，依個案及家屬需求學習自主獨立或照顧技巧，達成訓練目標，透過復能照護、居家護理指導與諮詢等長照專業服務，協助案家恢復理想生活目標。

請繼續往下閱讀...

據統計，去（113）年專業服務目標達成率達64.7%，更多民眾逐漸接受服務，以達「復能（reablement）」推動目標。

六龜區73歲陳奶奶因中風致右肢無力，生活自理能力大幅下降，出院後銜接健保急性後期照護（PAC），由物理治療師進行復健訓練，慢慢學會獨立移位與起身等技巧，接續使用長照專業復能服務，學習如何穿脫衣、使用輔具行走，最終成功重拾自主行動能力。

衛生局指出，「長照專業服務」項目有復能照護、個別化服務計劃擬定與執行、營養照護、進食與吞嚥照護、困擾行為照護、臥床或長期活動受限照護、居家環境安全或無障礙空間規劃及居家護理指導與諮詢，單一項目的專業服務，以每週至多1次為原則，至多不超過12次，須於6個月內完成訓練。

衛生局提醒民眾如有長照服務需求，或115年起評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫的收案對象，均可撥打1966長照專線詢問。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法