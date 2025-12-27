自由電子報
健康 > 杏林動態

牡丹四林村老衛生室華麗轉身 千萬「部落家屋」守護健康

2025/12/27 10:27

牡丹鄉四林村衛生室正式啟用。（記者蔡宗憲攝）

牡丹鄉四林村衛生室正式啟用。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣牡丹鄉四林村的族人，終於迎來期待已久的醫療新據點！興建於1982年的四林村衛生室，因建物老舊、空間狹小，早已難以支撐現代化的醫療需求。屏東縣政府斥資1500萬元，將這座承載部落40多年記憶的空間全新翻修，打造為162坪的現代化醫療場域，轉型為守護原鄉健康的「部落家屋」。

牡丹鄉四林村地處偏遠，醫療資源與交通可及性一直是地方關注焦點。原有的衛生室僅能維持基本門診，隨著族人高齡化，對於長期照護與遠距醫療的需求日益殷切。屏東縣長周春米強調，衛生室在排灣族文化中，不只是單純看診的地方，更應像是族人的「家屋」（家一體），是長輩能安心依靠、獲取健康資訊的中心。

此次新建工程由衛生福利部補助400餘萬元，縣府自籌近1100萬元，歷時一年半完成。全新啟用的衛生室空間開闊，動線設計針對高齡者進行優化，除了提供日常門診與疫苗接種服務，更具備「巡迴醫療」與「跨院支援」的能量。未來將結合遠距醫療視訊系統與在宅醫療模式，讓行動不便的長輩不必奔波下山，在部落熟悉的環境中就能獲得專科醫療照護。

屏東縣衛生局表示，四林村衛生室的軟硬體升級，是落實「在地照顧、就近守護」的重要指標。新場域不僅強化了防疫與預防醫學的功能，更在設計細節中融入排灣族文化價值，讓醫療服務不再冰冷，而是帶有文化安全感的溫度。縣府也承諾將持續挹注資源，強化牡丹鄉基層衛生單位的後盾，讓偏鄉醫療量能不再有缺口。

牡丹四林村老舊衛生室華麗轉身 1500萬打造「部落家屋」守護健康。（記者蔡宗憲攝）

牡丹四林村老舊衛生室華麗轉身 1500萬打造「部落家屋」守護健康。（記者蔡宗憲攝）

