健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》氣溫驟降 醫提醒2大中風徵兆

2025/12/26 19:26

醫師王婷翊提醒，若發現2徵兆，很可能是中風。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日突然變冷，不少地方傳出有年長者發生中風等意外。例如：彰化縣在短短32小時便發生45人因急性心肌梗塞等狀況進急診，有3人到院前OHCA，且多在深夜或清晨時分。而氣象署表示，27日各地低溫僅12至16度；北部與東北部的氣溫在28日開始回升；然到了30日又開始溼涼。

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」提醒，近日聽說，一名常常打招呼的鄰居爺爺，突然雙腳無力，在大冷的天站在院子裡動彈不得。一直到他出門，跟爺爺打招呼，發現爺爺怎麼反應變差，發現有異才將爺爺解救出來。​​

王婷翊表示，身邊長輩如果有狀況，及早辨認即時送醫，就能改變一個家庭。王婷翊解釋中風徵兆，其中一項為​突發的變化，跟以前都不一樣。

​●力量動作變差：走路不穩、手腳無力、嘴歪臉斜、口齒不清、講話顛三倒四、看不清楚。

​●腦血管可能有問題的表現：劇烈頭痛、天旋地轉、步態不穩，人鈍鈍意識混亂。

​王婷翊建議家中有長輩的趕快做好筆記，「遇事不慌，保持善良，願大家都平安健康。」

