健康網》網紅醫：9食物少吃 遠離代謝問題

美國醫師尤金提醒，不少加工食品恐影響代謝。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜愛吃零食，吃出健康危機。在美國執業的網紅醫師尤金Ahmet Ergin在破百萬訂閱頻道「SugarMD」談到，9大類食物應該減少或停止食用，以改善代謝功能並且預防糖尿病。該影片在短短1個多月獲得5萬多人次觀看。

尤金強調，食物能像開關一樣開啟或關閉糖尿病基因（表觀遺傳學）。以下為尤金強調，應避免的食物：

請繼續往下閱讀...

●包裝零食（如餅乾）：即使標榜「全穀物」，這些經過高度加工的細粉碳水化合物會像「貨運列車」一樣快速擊中血液。血糖飆升速度比吃純糖還快，長期食用會訓練細胞完全忽略胰島素。

●含糖飲料（蘇打水、果汁、能量飲料）：含有大量高果糖玉米糖漿。果糖只能由肝臟處理。肝臟會將果糖轉化為腹部脂肪，導致脂肪肝並引發胰島素抵抗的惡性循環。

●植物油與反式脂肪（花生醬、咖啡奶精、冷凍餐點）：雖然不直接使血糖飆升，但這些合成油脂會卡在細胞膜上。讓細胞對胰島素變得「麻痺」，胰島素無法進入細胞，血糖持續偏高。

●白麵包、白米、白麵條：纖維和營養已被剝離，是純粹的精緻碳水化合物。會讓大腦功能下降（變得遲鈍）。全麥麵包或無麩質義大利麵在體內的處理方式與糖果棒無異。

●含糖早餐穀物：即使標榜健康，一碗燕麥脆片可能含有 44g 碳水化合物而只有 7g 蛋白質。可能導致「反應性低血糖」，血糖在飆升後劇降，讓你感到飢餓、發抖並渴望更多碳水。

●果乾：水分被移除後，糖分高度濃縮。一杯新鮮葡萄含 27g 碳水，而一杯葡萄乾高達145g；對血糖的衝擊比糖果更猛烈。

●調味咖啡：當咖啡加入糖漿和鮮奶油，可能使得大腦對液體熱量的飽足感反應不佳，攝取過多熱量。同時尤金提醒糖尿病患注意：對已患糖尿病的人，黑咖啡也可能引起血糖波動。

●油炸食品：高溫油炸會產生糖化終產物 （AGEs） 和醛類等發炎化學物質，損害血管、器官和 DNA，觸發全身發炎。

●水果口味優格：60% 的熱量來自糖。某些「健康」草莓優格的含糖量甚至比冰淇淋還高。糖分會餵養腸道壞菌，餓死好菌；建議改吃無糖全脂希臘優格。

最後尤金提到，蜂蜜、龍舌蘭糖漿、楓糖漿等含糖的調味料，雖然是天然產物，但胰臟無法區分來源，一樣會讓血糖飆升。特別是龍舌蘭糖漿含有90%的果糖，對肝臟的傷害大於常見的高果糖玉米糖漿。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法