銀髮長照

春節聚會釀跌倒高峰 醫：長輩彎腰、搬物防骨鬆、骨折

2026/02/14 18:10

天氣寒冷易導致手腳僵硬，長者要慎防跌倒骨折等意外；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節期間家族團聚、返鄉走春，卻也是銀髮族跌倒與骨折的高峰期。台北醫院骨科主任黃漢仁指出，高齡者多有骨質疏鬆問題，加上天氣寒冷導致手腳僵硬，即使沒有明顯跌倒，只要一個彎腰、轉身、搬重物或用力咳嗽，都可能造成脊椎或其他部位骨折，臨床上相當常見。

黃漢仁表示，不少長輩在春節大掃除時搬家具、整理重物，或外出拜拜、人潮擁擠時不慎滑倒，往往低估傷勢，誤以為只是「拉到」、「閃到」，拖延就醫時間。，只要出現持續性疼痛，第一時間就應就醫檢查，透過X光或核磁共振釐清是否骨折，愈早診斷，治療方式選擇愈多，也有機會避免手術。

黃漢仁具備資深外科實務經驗，累計脊椎手術案例超過8000件。他提醒，脊椎骨折對高齡者影響尤為嚴重，一旦疼痛導致無法翻身或下床，長時間臥床容易引發肺炎、褥瘡等併發症，甚至危及生命。

他強調，治療是否開刀並非只看年齡，而是依疼痛程度、影像穩定度與生活功能評估，有些早期個案可透過促進骨癒合的注射與活動限制改善，但若疼痛劇烈、骨折不穩，及早手術反而能減輕疼痛、幫助下床活動，降低臥床風險。

在預防方面，黃漢仁建議，長輩春節外出應做好保暖、放慢腳步，必要時，使用枴杖或輪椅，居家環境避免濕滑與雜物堆積。

他也提醒家屬，別忽視長輩「只是痠痛」的抱怨，及早就醫，才能避免小傷拖成大問題，平安過好年。

