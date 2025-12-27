健康網》冬令進補 越補越脹？醫談「過補陷阱」

不少人喜愛吃熱呼呼的薑母鴨；然雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒提醒，若吃了覺得腹脹，就要調整，暫時少吃了。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬季是吃薑母鴨、羊肉爐的好季節。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」分享，冬天一補就覺得好「脹」？真正的地雷是「你低估了腸胃在偷懶」。

卓韋儒表示，冬天一到，有一種病人會瞬間變多：「醫師，我昨天吃了一鍋，現在還在脹，是不是我太虛？」卓韋儒表示，「你是把腸胃當成夏天在用。」

冬季腸胃的「三慢」定律

氣溫下降時，身體會自動進入省電模式，腸胃尤其明顯：

1. 交感神經偏強：冬天身體偏緊繃，腸胃的「油門」放慢，蠕動自然下降。

2. 血流回到核心：身體忙著保暖，分配到腸胃的血流像在「限速」，消化液分泌也跟著減少。

3. 活動量變少：天冷更懶得動，腸胃蠕動也一起「翹班」。

卓韋儒提醒，同樣一鍋薑母鴨，夏天吃沒事，冬天吃就像把一堆食材丟給一個「正在冬眠的胃」。你不是在補，是在「壓垮腸胃」。卓韋儒提出三大地雷。

油太重：羊油、麻油、雞油是經典「胃排空延遲組合」。吃完 2–3 小時還覺得卡在上腹，是最常見抱怨。

湯太鹹：高鈉＋高油湯底會增加胃壁壓力、刺激黏膜。你以為補水，其實是在喝「鹽分＋刺激物濃縮液」。

補太密集：黏膜受到刺激後需要時間修復。你連續吃三天薑母鴨 → 麻油雞 → 燒酒雞，腸胃完全沒有恢復窗口。

火鍋料「脹到隔天」黑名單有：

芝心丸、起司球：油脂加上增稠劑，最難分解、最拖延消化。

貢丸、魚餃、燕餃：加工＋油脂高，吃完很容易卡在上腹。

米血、年糕：黏性高、分解慢，是冬季脹氣 Top 3。

冷凍火鍋料問題不在「冷」，而在它們多半是高加工、黏性強、油脂重，消化起來本來就更費力。很多人吃完都覺得上腹卡住、脹到隔天。

醫師版「不爆胃補冬 SOP」

進補前先「暖開機」 2–3 天：先吃清淡、少油、好消化的食物，讓腸胃從冬季低速模式回到「能正常工作」的狀態。

多吃料、少喝湯：火鍋真正的負擔不是食材，而是湯底。油、鹽、普林、辛香刺激物都濃縮在湯裡。懂吃的人會把湯留到最後、甚至不喝。

若出現脹氣、逆流、便秘：暫停補 1至2 天。這不是虛，而是腸胃在示警「現在的工作量我消化不了。」停補休息一下，腸胃反而更能補到該補的地方。

