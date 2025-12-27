自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》口服A酸治療青春痘 會復發？醫分析：勿自行停藥

2025/12/27 08:36

不少人會使用口服A酸治療嚴重青春痘；皮膚科醫師烏維新提醒，切勿自行停藥以維持藥物效果。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人會使用口服A酸治療嚴重青春痘；皮膚科醫師烏維新提醒，切勿自行停藥以維持藥物效果。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台大皮膚科醫師烏惟新在臉書粉專「皮膚專科 烏惟新醫師」表示，對於深受嚴重痤瘡（青春痘）困擾的人來說，口服 A 酸（Isotretinoin）常被視為最後的救星，也是目前唯一有機會讓皮膚達到長期「緩解」的藥物 。但許多患者最擔心的問題是：「停藥後會不會復發？」以及「劑量吃越高越好嗎？」哈佛醫學院團隊近期分析了近兩萬人的大數據，透過本篇研究提出解答。

1. 停藥後的真實數據：復發率與重試率

根據這項針對 19,907 名患者的追蹤研究顯示：

復發比例：約有 22.5% 的患者在停藥後出現痤瘡復發，需要再次接受口服抗生素或其他全身性治療。

再次用藥：約有 8.2% 的患者最終需要開啟「第二次口服 A 酸療程」 。

復發時間：復發的中位數時間大約發生在停藥後的 7.5 個月 。

2. 誰更容易復發？（女性 vs. 男性）

研究發現，性別與復發率有顯著關連：

女性復發風險較高：女性發生復發的風險比男性高出約 43% 。這可能與女性體內荷爾蒙波動（如多囊性卵巢症候群）或對復發的忍受度較低、較早尋求醫療有關 。

男性重試率較高：雖然女性較易復發，但男性反而更容易選擇「再吃一個療程」 。女性復發後，許多人會選擇改用Spironolactone等荷爾蒙治療藥物 。

3. 「總量」比「每天吃多少」更重要

這是本研究最重要的臨床發現，能幫助患者與醫師討論更舒服的用藥方案：

累積總劑量是關鍵：研究證實，當總累積劑量（mg/kg）提高時（超過 120 mg/kg），確實能降低復發風險 。

每天吃多吃少沒關係：只要最後吃進身體的「總量」足夠，每天吃大劑量（縮短療程）或每天吃小劑量（延長療程）的長期效果是一樣的 。

劑量天花板：當累積總劑量超過 220 mg/kg 後，繼續增加劑量對於預防復發就沒有顯著的額外好處了 。

4. 實踐建議

烏惟新建議，若正在進行口服 A 酸治療，可以參考以下幾點：

別急著停藥：如果你希望降低復發率，確保達到醫師建議的「累積總劑量」非常重要，而非感覺臉乾淨了就自行停藥 。

副作用太大可調低：如果你受不了強烈的嘴唇乾燥、脫皮等副作用，可以與醫師討論調低每日劑量、延長治療時間。研究告訴我們，這樣做並不會增加復發風險，還能讓過程更輕鬆 。

搭配正確護膚：研究中約有 21.2% 的人在療程後會使用外用藥膏作為預防或維持治療，這也是幫助維持成效的好方法 。

烏惟新總結，口服A酸雖然強大，但並非人人都能一勞永逸。了解自己的風險因素，並與皮膚科醫師配合完成足夠劑量的療程，才是戰勝青春痘的最佳策略。

