健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》走路變慢不是老化 防肌少症「1運動」比補品更重要

2025/12/27 10:41

營養師曾建銘指出，長輩出現走路變慢、體重減輕等，可能是肌少症警訊。除應天天補充蛋白質等營養，阻力運動也不可少；情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘指出，長輩出現走路變慢、體重減輕等，可能是肌少症警訊。除應天天補充蛋白質等營養，阻力運動也不可少；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多年長者以為走路變慢、容易累只是因為年紀大，不知肌少症可能悄悄找上門。營養師曾建銘指出，長輩走路變慢、體重減輕、食慾差、容易累，其實都是肌少症的警訊。除應天天補充蛋白質、維生素D、B群等營養素與蔬果，阻力運動如深蹲、彈力帶訓練等也絕對不可少，因為肌肉如同老後的「行動電源」，鍛鍊肌肉其實比吃昂貴補品更重要。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，很多長輩常說自己沒有生病，只是走得比較慢、比較容易累。身為營養師，聽到這句話其實會立刻提高警覺，因為這很可能不是「正常老化」，而是正在走向衰弱與肌少症。

此外，他也提供以下快速檢視重點，年長者若有符合，可能就是身體肌肉流失中。包括：1.走路變慢，過馬路常常走不完且容易跌倒。2.體重一直掉，如褲頭變鬆了卻沒發現。3.食慾差，吃一點就飽，或是只愛吃稀飯配醬瓜。4.莫名疲累，明明沒做事，卻覺得身體重重的。

吃對3方向

曾建銘說明，出現這些症狀不是「年紀到了」，如果不阻止，最後就是臥床。那麼，吃什麼有幫助？他指出，與其迷信某種神奇食物，重要的是 「吃對方向」，包括：

蛋白質要每餐需足夠：年紀越大，吸收率越差，反而更需要穩定補充。口訣為：豆魚蛋肉一掌心，記得每餐都要吃到這些食物。

微量營養素別忽略：鋅、維生素D、B群等營養素跟食慾、肌力都有關。不一定要狂吞藥丸，深色蔬菜、蛤蜊、堅果輪流吃，飲食多樣化最重要。

顏色吃進來，對抗慢性發炎：蔬菜水果裡的抗氧化物，可說是保護肌肉的盾牌。重點是必須天天吃，而不是偶爾吃很多。

做對1運動

此外，他也提醒，光靠吃救不了肌肉。真正能守住肌肉的公式是：「吃夠營養」 搭配「阻力運動」。如簡單的深蹲、從椅子反覆站起坐下、彈力帶訓練等，對於長輩來說，都是很好的鍛鍊肌肉運動。

曾建銘強調，老不等於一定要虛弱，很多人老得快，其實是吃不夠、動太少。若長輩們開始發現「自己以前做得到，現在做不到」，須特別留意可能就是身體在跟求救。

