健康網》三高年輕化拉警報！ 專家揭4大關鍵可逆轉

〔健康頻道／綜合報導〕30出頭就三高不是體質差，可能是生活習慣正在默默拖垮你的健康。營養師張馨方表示，近年臨床與官方統計均發現，高血壓、高血糖、高血脂已不再是中老年人的專利，外食比例高、久坐少動、壓力大又睡不夠，正讓三高快速年輕化。想要逆轉三高並非不可行，只要定期量測血壓、血糖、血脂；規律飲食；每週進行150分鐘中等強度活動；規律作息；及早介入並持續執行，有助回復健康數值。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，許多年輕族群自認年紀還輕不用擔心，卻在不知不覺中累積健康風險。三高之所以可怕，在於早期症狀不明顯，常見警訊包括：容易疲倦、頭暈或心悸；體重上升、腹部脂肪明顯；常口渴、頻尿或精神不集中。這些狀況往往被誤認為工作壓力或熬夜所致，其實卻可能是代謝異常的前兆。

張馨方進一步指出，年輕人之所以會三高，常與以下生活習慣密切相關：

●飲食失衡：外食、含糖飲料與加工食品攝取比例高。

●活動量不足：久坐時間長、缺乏規律運動。

●壓力與睡眠問題：影響荷爾蒙與血糖、血脂調控。

●忽略健檢：沒有症狀就不追蹤數值。

此外，她也提及，三高並非不可逆，尤其提醒以下改善4關鍵，只要及早介入、持續執行，有助逆轉三高危害：

●定期量測血壓、血糖、血脂。

●建立均衡飲食，控制精製糖與油脂。

●每週累積至少進行150分鐘中等強度活動。

●穩定作息、降低長期壓力。

張馨方強調，年輕是修正生活習慣的最大本錢，只要從現在開始調整，絕對比未來治療更輕鬆。

