健康網》「顏面神經麻痺」嘴角歪斜難咀嚼 手腳無力恐中風

中醫師郭大維表示，若發現自己的顏面神經麻痺伴有手腳無力，可能是中風的徵兆。

〔健康頻道／綜合報導〕天氣由溫暖轉涼的季節交替時節，是顏面神經麻痺的好發時間；記得觀察自己的症狀，一有異狀立刻就醫。

中醫師郭大維在臉書粉專「郭大維中醫師」表示，「顏面神經麻痺」好發於季節交替之際，隨著天氣漸涼，早晚溫差大，發生率也隨之上升。現代人的生活壓力大，可能因為過度疲勞而導致這種情況。有些人甚至每年在固定的時間因壓力過大而發作一次。除了疲勞，還有其他常見原因，例如：

●吹冷風太久：比如晚上睡覺時冷氣直吹。

●耳鼻喉問題：感冒、中耳炎，或是皰疹也可能引發。

●自發性原因：這種情況叫做「Bell’s palsy」，屬於不明原因的面癱。

顏面神經麻痺臨床症狀；患者常出現臉部肌肉無力、嘴角歪斜、流口水、無法咀嚼等症狀，由於症狀頗類似中風，不由令人恐慌。顏面神經麻痺又稱面部神經癱瘓，簡稱「面癱症」，中醫稱之為口眼嘴斜。顏面神經是屬於12對腦神經中之一對，分布在腦部、額、眼瞼、嘴、舌等周圍肌肉裡。

顏面神經麻痺可分為中樞性和末梢性。在這裡所指的顏面神經麻痺，即屬於末梢性的麻痺，病發的原因可能是因受寒風吹襲引起顏面神經管浮腫、濾過性病毒感染、風濕病、顏面附近供應營養的血管障礙、或因多發性神經炎、髓膜炎、中耳炎、腦底部腫瘤等等，所引起的顏面末梢神經發炎。

據統計，顏面神經麻痺最易暴發於冬天凜冽的寒風中，患者以青年及中年男性（20～50歲）居多，糖尿病和高血壓患者尤易發生。

對於顏面神經麻痺，中醫有一套有效的治療方法。針灸可以促進血液循環，幫助修復受損的神經和肌肉，常針的部位、穴位包括額肌、眼輪匝肌、迎香、地倉、頰車等。針灸配合臉部按摩，效果更佳，能減少肌肉萎縮和僵硬。簡單的按摩步驟，每天三次，你也可以在家試試看！

1. 按摩前塗上一點乳液，潤滑皮膚。

2. 按摩前額：用拇指從眉毛開始，向上按摩到髮際。

3. 按摩眼睛：從內眼角開始，順著眼眶按摩一圈。

4. 按摩臉頰：從鼻子旁邊開始，按摩到太陽穴，再從嘴角按摩到耳朵中間，最後從下巴按摩到耳朵下方。

5. 按摩嘴唇：圍繞著嘴唇做環形按摩，並左右交替拉扯嘴角。

發病後的1-2週是治療黃金期，一定要記得定期回診、勤加復健和進行居家按摩。約80%的患者3個月會痊癒，倘若延誤治療或者都不理會，很可能會留下顏面肌肉不協調、抽搐等後遺症。如果顏面神經麻痺還伴有手腳無力，那可要小心了，這可能是中風的徵兆，一定要馬上就醫。

