自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「顏面神經麻痺」嘴角歪斜難咀嚼 手腳無力恐中風

2025/12/26 17:39

中醫師郭大維表示，若發現自己的顏面神經麻痺伴有手腳無力，可能是中風的徵兆。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

中醫師郭大維表示，若發現自己的顏面神經麻痺伴有手腳無力，可能是中風的徵兆。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣由溫暖轉涼的季節交替時節，是顏面神經麻痺的好發時間；記得觀察自己的症狀，一有異狀立刻就醫。

中醫師郭大維在臉書粉專「郭大維中醫師」表示，「顏面神經麻痺」好發於季節交替之際，隨著天氣漸涼，早晚溫差大，發生率也隨之上升。現代人的生活壓力大，可能因為過度疲勞而導致這種情況。有些人甚至每年在固定的時間因壓力過大而發作一次。除了疲勞，還有其他常見原因，例如：

●吹冷風太久：比如晚上睡覺時冷氣直吹。

●耳鼻喉問題：感冒、中耳炎，或是皰疹也可能引發。

●自發性原因：這種情況叫做「Bell’s palsy」，屬於不明原因的面癱。

顏面神經麻痺臨床症狀；患者常出現臉部肌肉無力、嘴角歪斜、流口水、無法咀嚼等症狀，由於症狀頗類似中風，不由令人恐慌。顏面神經麻痺又稱面部神經癱瘓，簡稱「面癱症」，中醫稱之為口眼嘴斜。顏面神經是屬於12對腦神經中之一對，分布在腦部、額、眼瞼、嘴、舌等周圍肌肉裡。

顏面神經麻痺可分為中樞性和末梢性。在這裡所指的顏面神經麻痺，即屬於末梢性的麻痺，病發的原因可能是因受寒風吹襲引起顏面神經管浮腫、濾過性病毒感染、風濕病、顏面附近供應營養的血管障礙、或因多發性神經炎、髓膜炎、中耳炎、腦底部腫瘤等等，所引起的顏面末梢神經發炎。

據統計，顏面神經麻痺最易暴發於冬天凜冽的寒風中，患者以青年及中年男性（20～50歲）居多，糖尿病和高血壓患者尤易發生。

對於顏面神經麻痺，中醫有一套有效的治療方法。針灸可以促進血液循環，幫助修復受損的神經和肌肉，常針的部位、穴位包括額肌、眼輪匝肌、迎香、地倉、頰車等。針灸配合臉部按摩，效果更佳，能減少肌肉萎縮和僵硬。簡單的按摩步驟，每天三次，你也可以在家試試看！

1. 按摩前塗上一點乳液，潤滑皮膚。

2. 按摩前額：用拇指從眉毛開始，向上按摩到髮際。

3. 按摩眼睛：從內眼角開始，順著眼眶按摩一圈。

4. 按摩臉頰：從鼻子旁邊開始，按摩到太陽穴，再從嘴角按摩到耳朵中間，最後從下巴按摩到耳朵下方。

5. 按摩嘴唇：圍繞著嘴唇做環形按摩，並左右交替拉扯嘴角。

發病後的1-2週是治療黃金期，一定要記得定期回診、勤加復健和進行居家按摩。約80%的患者3個月會痊癒，倘若延誤治療或者都不理會，很可能會留下顏面肌肉不協調、抽搐等後遺症。如果顏面神經麻痺還伴有手腳無力，那可要小心了，這可能是中風的徵兆，一定要馬上就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中