健康網》綠茶紓壓、抗焦慮 醫推4招健康喝 現泡更加分

〔健康頻道／綜合報導〕水是人體組織重要成分之一，充足飲水對於健康來說也至關重要，但許多人卻因白開水無味而討厭喝水。對此，家醫科醫師陳欣湄引述國外1篇研究指出，綠茶中的茶胺酸有助舒緩壓力、降低淺眠比例近18%。因此，若實在不喜歡單調的白開水，不妨飲用綠茶。以手搖飲來說，除應多留意農藥殘留、重金屬問題外，建議改點無糖或少糖綠茶、優先選鮮奶茶或純茶飲，尤其推薦現泡更加分。

陳欣湄於臉書專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文指出，根據2025年發表於《Biomedicines》的系統性回顧，探討綠茶及其活性成分，如L-茶胺酸、EGCG等，是否能改善憂鬱、焦慮、壓力等情緒障礙症狀。研究者納入13篇隨機對照試驗 （RCT），介入形式包含綠茶飲料、綠茶萃取物或單一活性成分補充，例如：L-theanine茶胺酸、EGCG等。

經綜合分析後，結果顯示，綠茶對於改善情緒症狀，確實帶來正面效益，其中4篇發現憂鬱症狀下降、6篇發現焦慮改善、5篇報告壓力指標降低、1篇研究指出睡眠品質提升。

那麼，到底要喝多少綠茶，才能達到紓壓作用？她表示，答案可能會讓你失望。以1篇文獻研究綠茶中的茶胺酸來說，若每天補充L-茶胺酸 400mg、連續28天，壓力量表下降17.98%、淺眠比例降低、注意力提升。雖因茶種、茶葉品質與沖泡法的不同，茶胺酸含量會受到影響，但大致換算成綠茶杯數，等於每天要下13-50杯的綠茶，才能達到降壓作用。

陳欣湄表示，現實生活中雖然無法喝下那麼多綠茶，也勿期待能如研究般神效，但綠茶之中的抗氧化成分，對身體仍有益處。至於有些人喜歡喝手搖飲，改為綠茶也不失為一種替換的加分選擇，但提醒以下4點須注意：

●點無糖或少糖飲品，避免高糖反效果。

●選擇現泡綠茶會更好。

●避免「奶精、香精茶」類型，優先選鮮奶或純茶飲。

●謹慎注意農殘、重金屬問題。

陳欣湄建議，不愛喝水的你，不妨開始學習愛上喝綠茶，身體健康也會越來越進步。

