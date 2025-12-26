自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

天天爬山養生 6旬翁腰痠血尿竟是4公分「巨石」險毀腎

2025/12/26 14:37

簡維弘指患者在右側輸尿管與腎臟交界處有4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石。（記者蔡淑媛攝）

簡維弘指患者在右側輸尿管與腎臟交界處有4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕68歲張先生每週至少3次到大坑爬山健身，身體硬朗、無慢性病，上個月右腰持續不明原因痠痛、血尿就醫，檢查發現右輸尿管及左腎分別有4公分及1.5公分的巨大結石，導致血尿與腎水腫，緊急安排取石手術與震波碎石治療，緩解腎水腫緩解，避免無法挽回的腎損傷。

部立台中醫院泌尿科醫師簡維弘指出，在台灣每9-10人就有1人有泌尿道結石，結石原因主要與體質及水喝太少，好發於30-50歲，其中男性是女性的2-3倍，尤其夏天因為流汗多、水喝不夠，結石發病患者增加1倍以上，今年暖冬，已經年底仍天天有結石患者就醫，除了巨大結石個案，也有滿天星結石病例。

患者經X光檢查可明顯看到右側輸尿管與腎臟交界處有顆4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石，造成兩側腎水腫、腰痛與血尿等結石典型症狀，為保護腎功能，立即進行體外震波碎石，緩解左腎積水狀況，接著安排取石手術，取出4公分結石，透過背側腰部切口，不切斷肌肉取石，讓傷口快速復原，術後不到1週出院，隔天就能去爬山。

簡維弘表示，輸尿管管徑約0.5公分，卡住一顆4公分巨大結石很少見，患者還不會痛，僅有腰痠、腰痛，幸好發現血尿緊急就醫，及時治療，避免腎臟功能受損。

簡維弘提醒，預防泌尿道結石最好的方法是多喝水，成年人每天至少應攝取2000C.C.開水，戶外工作或經常流汗者則要「流多少汗，就要補多少水」，有結石發病的患者仍有復發可能，治癒後仍應每3到6個月就要回診接受超音波追蹤檢查。

輸尿管管徑約0.5公分，患者卡住一顆4公分巨大結石。（記者蔡淑媛翻攝）

輸尿管管徑約0.5公分，患者卡住一顆4公分巨大結石。（記者蔡淑媛翻攝）

患者在右側輸尿管與腎臟交界處有4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石。（記者蔡淑媛翻攝）

患者在右側輸尿管與腎臟交界處有4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石。（記者蔡淑媛翻攝）

部立台中醫院泌尿科醫師簡維弘指患者在右側輸尿管與腎臟交界處有4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石。（記者蔡淑媛攝）

部立台中醫院泌尿科醫師簡維弘指患者在右側輸尿管與腎臟交界處有4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石。（記者蔡淑媛攝）

