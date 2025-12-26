自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

醫用大麻療效恐有限 報告稱缺乏科學證據

2025/12/26 14:42

報告稱醫用大麻對其通常用於治療的大多數疾病，缺乏強而有力的科學證據。圖為以大麻為基礎的藥品。（法新社）

報告稱醫用大麻對其通常用於治療的大多數疾病，缺乏強而有力的科學證據。圖為以大麻為基礎的藥品。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項大型審查報告稱，「醫用大麻」對其通常用於治療的大多數疾病，包括慢性疼痛、焦慮和失眠等，缺乏強而有力的科學證據。此分析發表在《美國醫學會雜誌》上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，美國加州大學洛杉磯分校健康中心的研究團隊，考察了2010年1月至2025年9月間發表的2500多項研究，其中包括隨機臨床試驗、薈萃分析和臨床指南。研究人員特別關注120多項研究，這些研究因其樣本量大、發表時間近、相關性強且涵蓋範圍廣而脫穎而出。其中1項2018年的調查稱，美國和加拿大有27%的人表示，有使用大麻來緩解疼痛、焦慮和睡眠障礙等問題。

研究團隊表示，分析結果顯示經美國食品藥物管理局批准的藥用級大麻素產品，確實具備明顯的益處，但僅適用於少數疾病。這些疾病包括治療愛滋病毒、化療引起的噁心及嘔吐和某些嚴重的兒童癲癇症。

研究團隊指出，除了上述用途外，支持使用大麻治療的證據仍不明確或不足。雖然超過一半的醫用大麻使用者表示他們使用大麻來控制慢性疼痛，但目前的臨床指南並不建議將大麻類藥物作為慢性疼痛治療​​的第一線方案。

研究團隊也調查了與使用大麻相關的潛在健康風險。青少年的長期數據顯示，高濃度大麻可能與更高的精神病症狀發生率以及廣泛性焦慮症發生率有關。

研究還發現，約有29%醫用大麻使用者符合一般使用疾患的診斷標準。每日使用醫用大麻，尤其是吸入式或高濃度產品，可能與心血管風險增加相關，這些風險包括更高的心臟病發作發生率和中風發生率。

研究團隊強調，臨床醫生應篩檢患者是否有心血管疾病和精神病，審查可能的藥物交互作用，並在推薦含四氫大麻酚（THC，大麻中主要精神活性成分）的產品用於醫療用途之前，仔細權衡潛在的風險和益處。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

