健康網》天天水煮戒油釀腦霧 哈佛研究：好油護腦更關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕追求健康飲食的你，是否總是滴油不沾盡量吃清淡？當心吃得低脂，卻害了大腦。科博特診所院長劉博仁分享，1位男性病患質疑長年吃得清淡、少肉，幾乎用水煮料理，卻發覺腦袋越來越鈍，甚至懷疑自己快失智。對此，他表示，據哈佛最新研究指出，單純低脂飲食卻以精緻碳水補足熱量，反而會加速大腦發炎，健康飲食重點不是少吃油，而是要吃對油，才能防失智、延長大腦壽命。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，年屆6旬的男患者因為怕三高而嚴格執行低脂飲食多年，結果注意力無法集中，嚴重腦霧；經檢測其體內必需脂肪酸嚴重缺乏，細胞膜的流動性極差。簡單來說，這位患者的大腦因為缺乏油脂滋潤，正處於乾枯狀態。之後調理攝取富含單元不飽和脂肪酸的特級初榨橄欖油、魚油（Omega-3）、卵磷脂，症狀緩解，精神也變好。

劉博仁進一步解釋，大腦有60%是由脂肪組成的，需要好油維持運作。據2025年最新哈佛大學公共衛生學院參與的大型世代研究，追蹤數萬名中老年人長達15年，結果研究發現，當人們將飲食中5% 的熱量來源，從飽和脂肪替換為植物性的單元不飽和脂肪酸（MUFA），如橄欖油、堅果時，大腦的認知功能退化速度顯著減緩，平均年輕2- 3歲。此外，Omega-3對於海馬迴也同樣具有的保護力

研究也特別指出，若只是單純減少油脂攝取，卻用麵包、麵條等精緻碳水來填補熱量，反而會加速大腦發炎。為什麼大腦需要好油？劉博仁說，單元不飽和脂肪酸（MUFA）與Omega-3 脂肪酸（DHA/EPA）對於血管、大腦均具有好處，除具有強大抗氧化力，可清除腦內代謝廢物，也能讓血管維持彈性、大腦神經元細胞膜變得柔軟。反之，若缺乏好油，細胞膜變硬，神經傳導就會卡住，甚至引發慢性神經發炎。

基於最新科學證據與麥得（MIND）飲食原則，劉博仁建議，可將常用油品換成特級初榨橄欖油、酪梨油，每週至少吃2-3次富含油脂的中小型魚類，以及每日適量攝取低溫烘焙、無調味堅果，同時避免攝取高糖食品與含反式脂肪的人造奶油、酥油、奶精等壞油。另，紅肉、奶油、起司、油炸物等，也應限制攝取頻率每週不超過1-2 次。

劉博仁強調，在邁入超高齡社會後，追求的不只是壽命的延長，更是「大腦的保鮮期」。別以為清淡是養生，卻讓大腦陷入了饑荒；你的每一次進食，其實都是在為大腦建構未來的地基。

