健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

長照3.0》接軌長照3.0 宜蘭「減法照顧」長者是生活主人

2025/12/26 13:51

宜蘭縣衛生局今天再宜蘭大學舉行「自立支援導入計畫成果分享會」，吸引全台逾百位長照實務工作者齊聚，彼此交流助長者重拾自主生活實力的心法。（宜蘭縣衛生局提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕接軌長照3.0，宜蘭超前部署推「減法照顧」，讓高齡長者從「被動受照顧者」轉變為「生活的主人」，達成延緩老化與尊嚴老化的目標。衛生局今（26）天在宜蘭大學舉行「自立支援導入計畫成果分享會」，吸引全台逾百位長照實務工作者齊聚，彼此交流助長者重拾自主生活實力的心法。

宜蘭縣府自2020年起，率先於住宿式長照機構導入自立支援理念，並於2022年進一步擴展至社區式機構，計畫打破傳統僅依功能缺損來決定照護目標的模式，改以「生命史」為核心，深入評估個案的過去生活習慣、興趣嗜好及社會參與經驗。

宜蘭縣府衛生局長照所長游淑靜說，今年計畫歷時半年，透過CMS量表、生活功能評估量表及GSS憂鬱量表成效追蹤，前測收案85案，後測收案69案，研究結果顯示，在參與個案中，介入後的日常生活活動能力（ADL）與工具性日常生活活動能力（IADL）均有顯著改善。

她強調，其中在「進食、穿脫衣物、移位、家務處理與洗衣」等功能上的進步最為亮眼，展現出自立支援，對於維持長者自主生活的實質貢獻。

宜蘭衛生局長徐迺維說，計畫採取「示範試辦、擴大推動、制度化」三階段模式，強調「減法照顧」理念，輔導照護人員從「幫個案做」調整為「一起做」，最終達成「陪他做」，透過將生活訓練融入日常細節，讓生活即是復能，顯著提升長者的生命韌性。

徐迺維說，2026年台灣將正式邁入超高齡社會，並迎來「長照 3.0元年」，宜蘭已超前部署，透過制度化的教育訓練、實務工作坊及照護流程指引，將自立支援轉化為可複製的成功模式。

