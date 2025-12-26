研究發現Reelin蛋白質 有望治療腸漏症與憂鬱症

研究表明，1種名為Reelin的蛋白質可能在治療腸漏症和重度憂鬱症方面發揮作用。圖為憂鬱症示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加拿大1項研究表明，1種名為Reelin的蛋白質可能在治療腸漏症和重度憂鬱症方面發揮作用。此研究發表在《慢性壓力》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，當人面對慢性壓力或患上壓力相關疾病，腸道保護屏障會減弱，細菌和毒素會滲入血液循環，這種情況被稱為腸漏症。細菌和毒素滲入血液循環，可能會引發免疫反應和發炎，進而加劇憂鬱症狀。因此增強和修復腸道屏障的療法，可能有助於預防重度憂鬱症。

探索新療法的加拿大維多利亞大學研究團隊發現，Reelin能作為潛在治療標靶。先前研究表明，被診斷為重度憂鬱症的個體以及暴露於慢性壓力的囓齒動物大腦中的Reelin含量較低，而此研究發現單次靜脈注射3微克Reelin，可以在囓齒動物中產生類似抗憂鬱藥物的效果。

研究團隊也發現，Reelin對於腸道內壁的正常更新至關重要。腸道內膜在健康情況下每4到5天會進行更新，這是腸道維持健康關鍵，因為腸道內膜的細胞不斷暴露於腸道中的有害因素。

研究團隊表示，若Reelin透過支持腸道內膜的更新來保護腸道，那麼Reelin可能會透過減少由於腸道物質泄漏引發的免疫反應和發炎，來避免憂鬱症狀惡化。

雖然在Reeli應用於臨床之前還需要進行更多研究，但這些發現表明，Reelin是一種很有前途的憂鬱症新療法。

