我國平均6老人有1人苦於憂鬱症 醫：老年憂鬱就醫偏低愛注意

精神科醫師李佳寧指我國統計平均每六位老人有一人罹患憂鬱症，但老年憂鬱就醫率偏低，提醒長輩如有症狀應儘快就醫。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕65歲王姓婦人平時含飴弄孫，與鄰居天南地北串門子、生活充實愉快。但在家中至親過世後，她變得情緒憂鬱，吃不下、睡不好，常抱怨頭暈疲倦，擔心成為兒女的負擔，幾乎整天待在家裡，過去喜歡的電視節目與逛菜市場也少了興致，與往日判若兩人。兒女相當擔心，勸說多次後到精神科就醫，接受藥物治療3個月後，王婦逐漸露出笑容、恢復元氣。

成大醫院精神部醫師李佳寧說明，感到悲傷和偶爾情緒低落是正常的現象。然而，持續性的憂鬱情緒並非老化過程中的正常表現。我國衛福部調查發現台灣人平均每10人有1人罹患憂鬱症，而65歲以上者盛行率更高達16.7%，相當於每6名長者就1人有憂鬱症，「老年憂鬱」是指60歲之後第1次出現憂鬱症狀的情形。

李佳寧指出，老年憂鬱的症狀包括持續悲傷、焦慮或空虛的情緒，對過去感興趣的事物失去熱情、精力下降或容易疲倦、行動或說話速度變慢、專注力下降、記憶力變差或難以做決定、負向思考、睡眠困難、食慾欠佳等表現。長者的憂鬱症有時不容易察覺，部分長者不以悲傷為主要表現，而是感到情緒麻木、對事物失去興趣，或較少主動表達自身的感受；也可能以身體症狀呈現，例如身體疼痛、頭痛、全身無力或消化不適等情形。

長輩罹患憂鬱症的因素相當多元，大腦功能的變化可能會影響情緒，引發憂鬱；也常見在經歷重大生活事件後出現憂鬱，例如罹患嚴重疾病或摯愛親友過世。此外，部分長者在未出現明確壓力或打擊事件時，仍可能發生憂鬱症。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心的研究發現，高達87%的中高齡憂鬱症患者認為就醫便利，卻只有27%患者實際尋求醫師治療，最終僅11%患者得到有效治療，顯示台灣中高齡憂鬱症就醫率偏低的狀況。而患者未主動尋求治療的原因，可能來自於對憂鬱症認知不足、不了解憂鬱症需要醫療介入或是擔心污名化。老年憂鬱症的治療，包括心理治療、抗憂鬱藥物、重複經顱磁刺激術等多元方式，建議儘早就醫，與醫師討論合適的治療策略。

李佳寧提醒，雖然大多數憂鬱症案例無法完全預防，養成健康的生活習慣對心理健康有長期益處，建議保持規律的身體活動與均衡飲食、維持充足睡眠，與朋友和家人保持聯繫，持續參與自己喜歡的活動。若出現憂鬱症狀時，宜主動告訴家人、朋友或醫療提供者，以能及早獲得專業協助與支持。

精神科醫師李佳寧指老年憂鬱症與年輕族群的憂鬱症，有一些不同之處。（成大醫院提供）

