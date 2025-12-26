自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

我國平均6老人有1人苦於憂鬱症 醫：老年憂鬱就醫偏低愛注意

2025/12/26 11:14

精神科醫師李佳寧指我國統計平均每六位老人有一人罹患憂鬱症，但老年憂鬱就醫率偏低，提醒長輩如有症狀應儘快就醫。（成大醫院提供）

精神科醫師李佳寧指我國統計平均每六位老人有一人罹患憂鬱症，但老年憂鬱就醫率偏低，提醒長輩如有症狀應儘快就醫。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕65歲王姓婦人平時含飴弄孫，與鄰居天南地北串門子、生活充實愉快。但在家中至親過世後，她變得情緒憂鬱，吃不下、睡不好，常抱怨頭暈疲倦，擔心成為兒女的負擔，幾乎整天待在家裡，過去喜歡的電視節目與逛菜市場也少了興致，與往日判若兩人。兒女相當擔心，勸說多次後到精神科就醫，接受藥物治療3個月後，王婦逐漸露出笑容、恢復元氣。

成大醫院精神部醫師李佳寧說明，感到悲傷和偶爾情緒低落是正常的現象。然而，持續性的憂鬱情緒並非老化過程中的正常表現。我國衛福部調查發現台灣人平均每10人有1人罹患憂鬱症，而65歲以上者盛行率更高達16.7%，相當於每6名長者就1人有憂鬱症，「老年憂鬱」是指60歲之後第1次出現憂鬱症狀的情形。

李佳寧指出，老年憂鬱的症狀包括持續悲傷、焦慮或空虛的情緒，對過去感興趣的事物失去熱情、精力下降或容易疲倦、行動或說話速度變慢、專注力下降、記憶力變差或難以做決定、負向思考、睡眠困難、食慾欠佳等表現。長者的憂鬱症有時不容易察覺，部分長者不以悲傷為主要表現，而是感到情緒麻木、對事物失去興趣，或較少主動表達自身的感受；也可能以身體症狀呈現，例如身體疼痛、頭痛、全身無力或消化不適等情形。

長輩罹患憂鬱症的因素相當多元，大腦功能的變化可能會影響情緒，引發憂鬱；也常見在經歷重大生活事件後出現憂鬱，例如罹患嚴重疾病或摯愛親友過世。此外，部分長者在未出現明確壓力或打擊事件時，仍可能發生憂鬱症。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心的研究發現，高達87%的中高齡憂鬱症患者認為就醫便利，卻只有27%患者實際尋求醫師治療，最終僅11%患者得到有效治療，顯示台灣中高齡憂鬱症就醫率偏低的狀況。而患者未主動尋求治療的原因，可能來自於對憂鬱症認知不足、不了解憂鬱症需要醫療介入或是擔心污名化。老年憂鬱症的治療，包括心理治療、抗憂鬱藥物、重複經顱磁刺激術等多元方式，建議儘早就醫，與醫師討論合適的治療策略。

李佳寧提醒，雖然大多數憂鬱症案例無法完全預防，養成健康的生活習慣對心理健康有長期益處，建議保持規律的身體活動與均衡飲食、維持充足睡眠，與朋友和家人保持聯繫，持續參與自己喜歡的活動。若出現憂鬱症狀時，宜主動告訴家人、朋友或醫療提供者，以能及早獲得專業協助與支持。

精神科醫師李佳寧指老年憂鬱症與年輕族群的憂鬱症，有一些不同之處。（成大醫院提供）

精神科醫師李佳寧指老年憂鬱症與年輕族群的憂鬱症，有一些不同之處。（成大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中